https://ria.ru/20220823/klaster-1811547032.html

В детском оздоровительном кластере под Липецком открыта ледовая арена

В детском оздоровительном кластере под Липецком открыта ледовая арена - РИА Новости, 23.08.2022

В детском оздоровительном кластере под Липецком открыта ледовая арена

В детском оздоровительном кластере под Липецком, помимо имеющихся крытого бассейна, верёвочного городка, троллейного спуска и зоны для игры в лазертаг, теперь... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:50

2022-08-23T13:50

2022-08-23T13:50

липецкая область

общество

игорь артамонов

спорт

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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. В детском оздоровительном кластере под Липецком, помимо имеющихся крытого бассейна, верёвочного городка, троллейного спуска и зоны для игры в лазертаг, теперь есть еще и ледовая арена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Как рассказал глава региона, каток расположен на территории, объединяющей в оздоровительный кластер три областных детских лагеря - "Орлёнок", "Чайка" и "Ёлочка". Площадь арены с искусственным льдом составляет 150 квадратных метров. Дети смогут там учиться кататься на коньках, играть в хоккей, а при необходимости арену можно будет использовать как тренировочную базу для юных спортсменов.Стоимость проекта составила 12 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета. По словам Артамонова, это пока единственный в Центральном федеральном округе всесезонный каток для детей, которые проводят каникулы в загородных лагерях."Создаётся замечательная инфраструктура, рассчитанная на интересы современных детей. У нас много планов. Кластер детских лагерей продолжит развиваться, отдых здесь станет комфортнее, разнообразнее и полезнее для здоровья. Планируем обновить на территории дорожное покрытие и материальную базу" - отметил Артамонов.Губернатор добавил, что в ближайшем будущем на территории кластера откроются арт-площадка и амфитеатр, зона спорта с тиром, велосипедная и лыжная трассы, скалодром и полоса препятствий.

https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810783436.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, игорь артамонов, спорт