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В детском оздоровительном кластере под Липецком открыта ледовая арена - РИА Новости, 23.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220823/klaster-1811547032.html
В детском оздоровительном кластере под Липецком открыта ледовая арена
В детском оздоровительном кластере под Липецком открыта ледовая арена - РИА Новости, 23.08.2022
В детском оздоровительном кластере под Липецком открыта ледовая арена
В детском оздоровительном кластере под Липецком, помимо имеющихся крытого бассейна, верёвочного городка, троллейного спуска и зоны для игры в лазертаг, теперь... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:50
2022-08-23T13:50
липецкая область
общество
игорь артамонов
спорт
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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. В детском оздоровительном кластере под Липецком, помимо имеющихся крытого бассейна, верёвочного городка, троллейного спуска и зоны для игры в лазертаг, теперь есть еще и ледовая арена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Как рассказал глава региона, каток расположен на территории, объединяющей в оздоровительный кластер три областных детских лагеря - "Орлёнок", "Чайка" и "Ёлочка". Площадь арены с искусственным льдом составляет 150 квадратных метров. Дети смогут там учиться кататься на коньках, играть в хоккей, а при необходимости арену можно будет использовать как тренировочную базу для юных спортсменов.Стоимость проекта составила 12 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета. По словам Артамонова, это пока единственный в Центральном федеральном округе всесезонный каток для детей, которые проводят каникулы в загородных лагерях."Создаётся замечательная инфраструктура, рассчитанная на интересы современных детей. У нас много планов. Кластер детских лагерей продолжит развиваться, отдых здесь станет комфортнее, разнообразнее и полезнее для здоровья. Планируем обновить на территории дорожное покрытие и материальную базу" - отметил Артамонов.Губернатор добавил, что в ближайшем будущем на территории кластера откроются арт-площадка и амфитеатр, зона спорта с тиром, велосипедная и лыжная трассы, скалодром и полоса препятствий.
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общество, игорь артамонов, спорт
Липецкая область, Общество, Игорь Артамонов, Спорт
13:50 23.08.2022
 

В детском оздоровительном кластере под Липецком открыта ледовая арена

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. В детском оздоровительном кластере под Липецком, помимо имеющихся крытого бассейна, верёвочного городка, троллейного спуска и зоны для игры в лазертаг, теперь есть еще и ледовая арена, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как рассказал глава региона, каток расположен на территории, объединяющей в оздоровительный кластер три областных детских лагеря - "Орлёнок", "Чайка" и "Ёлочка". Площадь арены с искусственным льдом составляет 150 квадратных метров. Дети смогут там учиться кататься на коньках, играть в хоккей, а при необходимости арену можно будет использовать как тренировочную базу для юных спортсменов.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Стоимость проекта составила 12 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета. По словам Артамонова, это пока единственный в Центральном федеральном округе всесезонный каток для детей, которые проводят каникулы в загородных лагерях.
"Создаётся замечательная инфраструктура, рассчитанная на интересы современных детей. У нас много планов. Кластер детских лагерей продолжит развиваться, отдых здесь станет комфортнее, разнообразнее и полезнее для здоровья. Планируем обновить на территории дорожное покрытие и материальную базу" - отметил Артамонов.
Губернатор добавил, что в ближайшем будущем на территории кластера откроются арт-площадка и амфитеатр, зона спорта с тиром, велосипедная и лыжная трассы, скалодром и полоса препятствий.
 
Липецкая областьОбществоИгорь АртамоновСпорт
 
 
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