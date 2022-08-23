https://ria.ru/20220823/kiberbezopasnost-1811587409.html
Нарушение кибербезопасности из реестра Минцифры может грозить увольнением
Нарушение кибербезопасности из реестра Минцифры может грозить увольнением - РИА Новости, 23.08.2022
Нарушение кибербезопасности из реестра Минцифры может грозить увольнением
Совершение недопустимого нарушения кибербезопасности из соответствующего реестра Минцифры РФ может стать основанием для увольнения, такое мнение высказала РИА... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:40
2022-08-23T15:40
2022-08-23T15:50
технологии
владимир путин
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
кибербезопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Совершение недопустимого нарушения кибербезопасности из соответствующего реестра Минцифры РФ может стать основанием для увольнения, такое мнение высказала РИА Новости руководитель департамента цифровых решений агентства "Полилог", разработчика BPM-платформы Polycode, Людмила Богатырева.Ранее газета "Коммерсант" писала, что Минцифры РФ до конца текущего года планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности. Отмечалось, что в первую очередь речь идет о госорганах, госучреждениях и объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), так как на них распространяется действие указа о допмерах по обеспечению информационной безопасности.Президент России Владимир Путин в мае подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ. Согласно документу, на замруководителей ряда органов ложатся полномочия по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты."Инициатива по созданию такого реестра – это реакция Минцифры на резко возросшее количество кибератак... Можно предположить, что совершение "недопустимого нарушения кибербезопасности" из реестра может стать основанием для увольнения", - сказала Богатырева.Эксперт полагает, что данный список будет полезен организациям, которым принадлежат объекты критической информационной инфраструктуры, в первую очередь, руководителям ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти - ред.) и компаний с государственным участием.В свою очередь в Минцифры РИА Новости заявили, что в соответствии с указом, ряду организаций и органов необходимо было провести анализ защищенности и предоставить отчет в правительство. "Анализ представленных отчетов показал необходимость в систематизации и категоризации перечня неприемлемых событий. Данную работу планируем завершить до конца года", - пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20220815/mintsifry-1809820477.html
https://ria.ru/20220818/it-kompanii-1810441138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность
Технологии, Владимир Путин, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Кибербезопасность
15:40 23.08.2022 (обновлено: 15:50 23.08.2022)
Нарушение кибербезопасности из реестра Минцифры может грозить увольнением
Эксперт Богатырева: нарушение кибербезопасности из реестра Минцифры грозит увольнением
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Совершение недопустимого нарушения кибербезопасности из соответствующего реестра Минцифры РФ может стать основанием для увольнения, такое мнение высказала РИА Новости руководитель департамента цифровых решений агентства "Полилог", разработчика BPM-платформы Polycode, Людмила Богатырева.
Ранее газета "Коммерсант" писала, что Минцифры РФ
до конца текущего года планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности. Отмечалось, что в первую очередь речь идет о госорганах, госучреждениях и объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), так как на них распространяется действие указа о допмерах по обеспечению информационной безопасности.
Президент России Владимир Путин
в мае подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ. Согласно документу, на замруководителей ряда органов ложатся полномочия по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.
"Инициатива по созданию такого реестра – это реакция Минцифры на резко возросшее количество кибератак... Можно предположить, что совершение "недопустимого нарушения кибербезопасности" из реестра может стать основанием для увольнения", - сказала Богатырева.
Эксперт полагает, что данный список будет полезен организациям, которым принадлежат объекты критической информационной инфраструктуры, в первую очередь, руководителям ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти - ред.) и компаний с государственным участием.
В свою очередь в Минцифры РИА Новости заявили, что в соответствии с указом, ряду организаций и органов необходимо было провести анализ защищенности и предоставить отчет в правительство. "Анализ представленных отчетов показал необходимость в систематизации и категоризации перечня неприемлемых событий. Данную работу планируем завершить до конца года", - пояснили в министерстве.