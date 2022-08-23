https://ria.ru/20220823/kiberbezopasnost-1811458056.html

"Ъ": Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности

"Ъ": Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности - РИА Новости, 23.08.2022

"Ъ": Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности

Минцифры РФ до конца текущего года планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, сообщает газета "Коммерсант". РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T05:04

2022-08-23T05:04

2022-08-23T05:55

владимир путин

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

кибербезопасность

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Минцифры РФ до конца текущего года планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, сообщает газета "Коммерсант".Президент России Владимир Путин в мае подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ. Согласно документу, на замруководителей ряда органов ложатся полномочия по обеспечению информационной безопасности органа, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты."Минцифры планирует создать реестр недопустимых событий в области кибербезопасности, который будет открыт для всех организаций. Об этом "Ъ" сообщили три источника в отрасли и подтвердили в министерстве... Реестр планируется создать до конца года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первую очередь речь идет о госорганах, госучреждениях и объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), так как на них распространяется действие указа о допмерах по обеспечению информационной безопасности. По словам одного из собеседников издания, в список должны быть внесены опасные для IT-инфраструктуры компаний сценарии, которые "нельзя допускать ни при каких условиях".В министерстве изданию пояснили, что в рамках указа президента ряду организаций и органов было необходимо проанализировать защищенность и представить отчет в кабмин. Эти отчеты показали, что нужно систематизировать перечень неприемлемых событий."Сначала будет определен перечень... затем компании определят для себя, какие события могут быть характерны для них и зафиксируют это докладом в правительство, затем проведут мониторинг отсутствия наступления таких событий", - добавляется в сообщении со ссылкой на источник, близкий к разработке инициативы.

https://ria.ru/20220815/mintsifry-1809820477.html

https://ria.ru/20220818/it-kompanii-1810441138.html

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владимир путин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность