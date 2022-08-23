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В Иванове открыли новый детский сад на 240 мест - РИА Новости, 23.08.2022
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Ивановская область
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В Иванове открыли новый детский сад на 240 мест
В Иванове открыли новый детский сад на 240 мест - РИА Новости, 23.08.2022
В Иванове открыли новый детский сад на 240 мест
В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" построили новый детский сад, малыши придут сюда уже этой осенью, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:27
2022-08-23T15:27
ивановская область
станислав воскресенский
общество
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ИВАНОВО, 23 авг – РИА Новости. В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" построили новый детский сад, малыши придут сюда уже этой осенью, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Новый детский сад построен в развивающемся микрорайоне "Видный". Посещать его смогут 240 дошколят. На трех этажах размещены 12 групп - от ясельной до подготовительной, а также пищеблок, бытовой и медицинский блоки, залы для спортивных и музыкальных занятий", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что здание построено с учетом доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.К общественной приемке детского сада присоединился губернатор Станислав Воскресенский. "Говорим об открытии в конце сентября. Чтобы всё здесь было приведено в порядок, сделано достойно и был уютный детский сад. Самое главное - чтобы нравилось родителям и "приемной комиссии" – детям", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.Всего в этом году в регионе также отремонтируют более 60 детских садов в рамках региональной программы.
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станислав воскресенский, общество
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Общество
15:27 23.08.2022
 

В Иванове открыли новый детский сад на 240 мест

© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковВ Иванове открыли новый детский сад на 240 мест
В Иванове открыли новый детский сад на 240 мест - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : Правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 23 авг – РИА Новости. В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" построили новый детский сад, малыши придут сюда уже этой осенью, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Новый детский сад построен в развивающемся микрорайоне "Видный". Посещать его смогут 240 дошколят. На трех этажах размещены 12 групп - от ясельной до подготовительной, а также пищеблок, бытовой и медицинский блоки, залы для спортивных и музыкальных занятий", – сказал собеседник агентства.
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Вчера, 14:11Ивановская область
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Он добавил, что здание построено с учетом доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.
К общественной приемке детского сада присоединился губернатор Станислав Воскресенский. "Говорим об открытии в конце сентября. Чтобы всё здесь было приведено в порядок, сделано достойно и был уютный детский сад. Самое главное - чтобы нравилось родителям и "приемной комиссии" – детям", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.
Всего в этом году в регионе также отремонтируют более 60 детских садов в рамках региональной программы.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийОбщество
 
 
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