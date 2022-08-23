https://ria.ru/20220823/ivanoyo-1811580251.html

В Иванове открыли новый детский сад на 240 мест

В Иванове открыли новый детский сад на 240 мест - РИА Новости, 23.08.2022

В Иванове открыли новый детский сад на 240 мест

В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" построили новый детский сад, малыши придут сюда уже этой осенью, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:27

2022-08-23T15:27

2022-08-23T15:27

ивановская область

станислав воскресенский

общество

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ИВАНОВО, 23 авг – РИА Новости. В Иванове в рамках нацпроекта "Демография" построили новый детский сад, малыши придут сюда уже этой осенью, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Новый детский сад построен в развивающемся микрорайоне "Видный". Посещать его смогут 240 дошколят. На трех этажах размещены 12 групп - от ясельной до подготовительной, а также пищеблок, бытовой и медицинский блоки, залы для спортивных и музыкальных занятий", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что здание построено с учетом доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.К общественной приемке детского сада присоединился губернатор Станислав Воскресенский. "Говорим об открытии в конце сентября. Чтобы всё здесь было приведено в порядок, сделано достойно и был уютный детский сад. Самое главное - чтобы нравилось родителям и "приемной комиссии" – детям", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.Всего в этом году в регионе также отремонтируют более 60 детских садов в рамках региональной программы.

https://ria.ru/20220823/ipoteka-1811553489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, общество