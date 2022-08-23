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В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана - РИА Новости, 23.08.2022
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В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана
В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана - РИА Новости, 23.08.2022
В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана
Минобороны Индии уволило троих офицеров за случайный пуск ракеты BrahMos в сторону Пакистана. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:27
2022-08-23T17:27
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Минобороны Индии уволило троих офицеров за случайный пуск ракеты BrahMos в сторону Пакистана."Следственный суд, созданный для установления обстоятельств дела, включая установление ответственности за инцидент, установил, что отклонение от стандартных оперативных процедур тремя офицерами привело к случайному запуску ракеты. Эти три офицера в первую очередь были привлечены к ответственности за инцидент. Их служба была прекращена правительством Индии с немедленным вступлением в силу", - сообщила пресс-служба армии.Приказы об увольнении были вручены офицерам 23 августа.По данным армии Пакистана, вечером 9 марта этого года ВВС страны обнаружили на территории Индии "высокоскоростной летающий объект", который изменил траекторию и упал на территории Пакистана рядом с городом Миан-Чанну, повредив "некоторую гражданскую собственность". Пострадавших или погибших в результате инцидента нет. МИД Пакистана сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Индии в Исламабаде и выразил ему решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением воздушного пространства страны "сверхзвуковым летающим объектом" индийского происхождения.Позже минобороны Индии подтвердило случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. По данным ведомства, пуск произошел из-за технической неисправности в ходе планового технического обслуживания.Cверхзвуковая ракета BrahMos - совместный проект России и Индии, был разработан в 1998 году. Первый запуск ракеты состоялся 12 июня 2001 года с береговой пусковой установки.
https://ria.ru/20220616/indiya-1795629308.html
https://ria.ru/20220115/rakety-1767981728.html
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в мире, индия, пакистан, министерство обороны индии, брамос
В мире, Индия, Пакистан, Министерство обороны Индии, Брамос
17:27 23.08.2022
 
В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана

Минобороны Индии уволило трех офицеров за случайный пуск ракеты BrahMos по Пакистану

© Фото : страница ВВС Индии в TwitterПуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos
Пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : страница ВВС Индии в Twitter
Пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Минобороны Индии уволило троих офицеров за случайный пуск ракеты BrahMos в сторону Пакистана.
"Следственный суд, созданный для установления обстоятельств дела, включая установление ответственности за инцидент, установил, что отклонение от стандартных оперативных процедур тремя офицерами привело к случайному запуску ракеты. Эти три офицера в первую очередь были привлечены к ответственности за инцидент. Их служба была прекращена правительством Индии с немедленным вступлением в силу", - сообщила пресс-служба армии.
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Приказы об увольнении были вручены офицерам 23 августа.
По данным армии Пакистана, вечером 9 марта этого года ВВС страны обнаружили на территории Индии "высокоскоростной летающий объект", который изменил траекторию и упал на территории Пакистана рядом с городом Миан-Чанну, повредив "некоторую гражданскую собственность". Пострадавших или погибших в результате инцидента нет. МИД Пакистана сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Индии в Исламабаде и выразил ему решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением воздушного пространства страны "сверхзвуковым летающим объектом" индийского происхождения.
Позже минобороны Индии подтвердило случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. По данным ведомства, пуск произошел из-за технической неисправности в ходе планового технического обслуживания.
Cверхзвуковая ракета BrahMos - совместный проект России и Индии, был разработан в 1998 году. Первый запуск ракеты состоялся 12 июня 2001 года с береговой пусковой установки.
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