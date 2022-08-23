https://ria.ru/20220823/indiya-1811638065.html

В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана

В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана - РИА Новости, 23.08.2022

В Индии уволили трех офицеров за случайный пуск ракеты в сторону Пакистана

Минобороны Индии уволило троих офицеров за случайный пуск ракеты BrahMos в сторону Пакистана. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:27

2022-08-23T17:27

2022-08-23T17:27

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Минобороны Индии уволило троих офицеров за случайный пуск ракеты BrahMos в сторону Пакистана."Следственный суд, созданный для установления обстоятельств дела, включая установление ответственности за инцидент, установил, что отклонение от стандартных оперативных процедур тремя офицерами привело к случайному запуску ракеты. Эти три офицера в первую очередь были привлечены к ответственности за инцидент. Их служба была прекращена правительством Индии с немедленным вступлением в силу", - сообщила пресс-служба армии.Приказы об увольнении были вручены офицерам 23 августа.По данным армии Пакистана, вечером 9 марта этого года ВВС страны обнаружили на территории Индии "высокоскоростной летающий объект", который изменил траекторию и упал на территории Пакистана рядом с городом Миан-Чанну, повредив "некоторую гражданскую собственность". Пострадавших или погибших в результате инцидента нет. МИД Пакистана сообщил, что вызвал временного поверенного в делах Индии в Исламабаде и выразил ему решительный протест в связи с неспровоцированным нарушением воздушного пространства страны "сверхзвуковым летающим объектом" индийского происхождения.Позже минобороны Индии подтвердило случайный пуск ракеты в сторону Пакистана. По данным ведомства, пуск произошел из-за технической неисправности в ходе планового технического обслуживания.Cверхзвуковая ракета BrahMos - совместный проект России и Индии, был разработан в 1998 году. Первый запуск ракеты состоялся 12 июня 2001 года с береговой пусковой установки.

https://ria.ru/20220616/indiya-1795629308.html

https://ria.ru/20220115/rakety-1767981728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, пакистан, министерство обороны индии, брамос