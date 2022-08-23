https://ria.ru/20220823/ice-1811454330.html

Расчетная цена газовых фьючерсов достигла рекорда за всю историю

Расчетная цена газовых фьючерсов достигла рекорда за всю историю - РИА Новости, 23.08.2022

Расчетная цена газовых фьючерсов достигла рекорда за всю историю

Расчетная цена на голубое топливо за минувшие сутки достигла рекорда за всю историю существования газовых хабов в Европе, достигнув 2861,6 доллара за тысячу... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T02:10

2022-08-23T02:10

2022-08-23T03:33

экономика

европа

газпром

северный поток

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Расчетная цена на голубое топливо за минувшие сутки достигла рекорда за всю историю существования газовых хабов в Европе, достигнув 2861,6 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорится в информации лондонской биржи ICE.В пятницу "Газпром" сообщил о приостановке транспортировки энергоресурсов по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября в связи с плановым техническим обслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".После этой новости фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре по индексу TTF сразу приступили к стремительному подорожанию, подскочив к вечеру того же дня почти на восемь процентов — выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Но вчера утром они росли уже на 20 процентов и перешагнули 3000 долларов, остановившись на закрытии чуть ниже 2900 долларов.Последний рекорд расчетной цены на газовые фьючерсы в Европе зафиксировали в начале марта. Тогда котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценового рекорда в 3892 доллара голубое топливо достигло 7 марта (+275 процента к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).

https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html

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экономика, европа, газпром, северный поток