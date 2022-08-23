Рейтинг@Mail.ru
Расчетная цена газовых фьючерсов достигла рекорда за всю историю - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/ice-1811454330.html
Расчетная цена газовых фьючерсов достигла рекорда за всю историю
Расчетная цена газовых фьючерсов достигла рекорда за всю историю - РИА Новости, 23.08.2022
Расчетная цена газовых фьючерсов достигла рекорда за всю историю
Расчетная цена на голубое топливо за минувшие сутки достигла рекорда за всю историю существования газовых хабов в Европе, достигнув 2861,6 доллара за тысячу... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T02:10
2022-08-23T03:33
экономика
европа
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427566_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_0808946442cffa60a50f806147b5f20f.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Расчетная цена на голубое топливо за минувшие сутки достигла рекорда за всю историю существования газовых хабов в Европе, достигнув 2861,6 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорится в информации лондонской биржи ICE.В пятницу "Газпром" сообщил о приостановке транспортировки энергоресурсов по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября в связи с плановым техническим обслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".После этой новости фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре по индексу TTF сразу приступили к стремительному подорожанию, подскочив к вечеру того же дня почти на восемь процентов — выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Но вчера утром они росли уже на 20 процентов и перешагнули 3000 долларов, остановившись на закрытии чуть ниже 2900 долларов.Последний рекорд расчетной цены на газовые фьючерсы в Европе зафиксировали в начале марта. Тогда котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценового рекорда в 3892 доллара голубое топливо достигло 7 марта (+275 процента к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).
https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427566_9:0:2510:1875_1920x0_80_0_0_837531e26be656f017e83825fff57e29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, газпром, северный поток
Экономика, Европа, Газпром, Северный поток
02:10 23.08.2022 (обновлено: 03:33 23.08.2022)
 
Расчетная цена газовых фьючерсов достигла рекорда за всю историю

ICE: расчетная цена газовых фьючерсов достигла 2861,6 доллара за тысячу кубометров

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
График на мониторе компьютера трейдера . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Расчетная цена на голубое топливо за минувшие сутки достигла рекорда за всю историю существования газовых хабов в Европе, достигнув 2861,6 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорится в информации лондонской биржи ICE.
В пятницу "Газпром" сообщил о приостановке транспортировки энергоресурсов по "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября в связи с плановым техническим обслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
После этой новости фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре по индексу TTF сразу приступили к стремительному подорожанию, подскочив к вечеру того же дня почти на восемь процентов — выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Но вчера утром они росли уже на 20 процентов и перешагнули 3000 долларов, остановившись на закрытии чуть ниже 2900 долларов.
Последний рекорд расчетной цены на газовые фьючерсы в Европе зафиксировали в начале марта. Тогда котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценового рекорда в 3892 доллара голубое топливо достигло 7 марта (+275 процента к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5 процента).
Пустые полки в супермаркете в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 08:00
"Без надежд на лучшее". Европа погружается в продуктовый и энергокризис
 
ЭкономикаЕвропаГазпромСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала