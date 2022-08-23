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В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой - РИА Новости, 23.08.2022
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В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой
В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой - РИА Новости, 23.08.2022
В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой
Десятилетний мальчик погиб после того, как на него рухнула горка на детской площадке в Дмитровском городском округе, сообщает во вторник прокуратура... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:12
2022-08-23T13:12
происшествия
ольга врадий
россия
следственный комитет россии (ск рф)
прокуратура московской области
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб после того, как на него рухнула горка на детской площадке в Дмитровском городском округе, сообщает во вторник прокуратура Подмосковья."Двадцать второго августа в поселении Деденево Дмитровского городского округа на детской игровой площадке на 10-летнего мальчика опрокинулась конструкция горки. В результате ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в релизе.Прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.Кроме того, по линии следствия возбуждено и уголовное дело. Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, расследование идет по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808943828.html
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происшествия, ольга врадий, россия, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура московской области, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ольга Врадий, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Прокуратура Московской области, Московская область (Подмосковье)
13:12 23.08.2022
 
В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой

В подмосковном Деденево десятилетнего мальчика убило упавшей детской горкой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб после того, как на него рухнула горка на детской площадке в Дмитровском городском округе, сообщает во вторник прокуратура Подмосковья.
"Двадцать второго августа в поселении Деденево Дмитровского городского округа на детской игровой площадке на 10-летнего мальчика опрокинулась конструкция горки. В результате ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в релизе.
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Прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
Кроме того, по линии следствия возбуждено и уголовное дело. Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, расследование идет по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
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