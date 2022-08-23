https://ria.ru/20220823/gorka-1811536464.html

В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой

В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой - РИА Новости, 23.08.2022

В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой

Десятилетний мальчик погиб после того, как на него рухнула горка на детской площадке в Дмитровском городском округе, сообщает во вторник прокуратура... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:12

2022-08-23T13:12

2022-08-23T13:12

происшествия

ольга врадий

россия

следственный комитет россии (ск рф)

прокуратура московской области

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб после того, как на него рухнула горка на детской площадке в Дмитровском городском округе, сообщает во вторник прокуратура Подмосковья."Двадцать второго августа в поселении Деденево Дмитровского городского округа на детской игровой площадке на 10-летнего мальчика опрокинулась конструкция горки. В результате ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в релизе.Прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.Кроме того, по линии следствия возбуждено и уголовное дело. Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, расследование идет по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808943828.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ольга врадий, россия, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура московской области, московская область (подмосковье)