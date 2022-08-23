https://ria.ru/20220823/gorka-1811536464.html
В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой
В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой - РИА Новости, 23.08.2022
В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой
Десятилетний мальчик погиб после того, как на него рухнула горка на детской площадке в Дмитровском городском округе, сообщает во вторник прокуратура... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:12
2022-08-23T13:12
2022-08-23T13:12
происшествия
ольга врадий
россия
следственный комитет россии (ск рф)
прокуратура московской области
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб после того, как на него рухнула горка на детской площадке в Дмитровском городском округе, сообщает во вторник прокуратура Подмосковья."Двадцать второго августа в поселении Деденево Дмитровского городского округа на детской игровой площадке на 10-летнего мальчика опрокинулась конструкция горки. В результате ребенок скончался на месте происшествия", - говорится в релизе.Прокуратура начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.Кроме того, по линии следствия возбуждено и уголовное дело. Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, расследование идет по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга врадий, россия, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура московской области, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ольга Врадий, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Прокуратура Московской области, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье ребенка убило упавшей детской горкой
В подмосковном Деденево десятилетнего мальчика убило упавшей детской горкой