https://ria.ru/20220823/gnev-1811454677.html

FT: немецкий город захлестнула волна гнева из-за антироссийской политики

FT: немецкий город захлестнула волна гнева из-за антироссийской политики - РИА Новости, 23.08.2022

FT: немецкий город захлестнула волна гнева из-за антироссийской политики

Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, пишет корреспондент Financial Times Гай Шазан. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T02:37

2022-08-23T02:37

2022-08-23T02:37

россия

евросоюз

германия

украина

владимир путин

в мире

общество

экономика

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, пишет корреспондент Financial Times Гай Шазан.Автор статьи отметил, что в городе расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу "Дружба". По его словам, горожане опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала это "поистине кошмарным сценарием", пояснив, что он приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.Как рассказал газете проживающий в этом населенном пункте депутат бундестага Йенс Кеппе, горожане считают, что они стали "разменной монетой в чужой игре".После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html

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россия, евросоюз, германия, украина, владимир путин, в мире, общество, экономика