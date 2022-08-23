FT: немецкий город захлестнула волна гнева из-за антироссийской политики
FT: город Шведт в ФРГ захлестнула волна гнева из-за бездумного эмбарго на российскую нефть
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, пишет корреспондент Financial Times Гай Шазан.
Автор статьи отметил, что в городе расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу "Дружба". По его словам, горожане опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала это "поистине кошмарным сценарием", пояснив, что он приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.
"Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с "Дружбой", но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти", — отметил Шазан.
Как рассказал газете проживающий в этом населенном пункте депутат бундестага Йенс Кеппе, горожане считают, что они стали "разменной монетой в чужой игре".
"Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать ее кому-то другому", — заявила FT местная жительница Урсула Патц.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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