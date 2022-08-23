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В Подольске вандал разбил колонку, из которой играл гимн России
В Подольске вандал разбил колонку, из которой играл гимн России - РИА Новости, 23.08.2022
В Подольске вандал разбил колонку, из которой играл гимн России
На мужчину в Подмосковье заведено уголовное дело о вандализме за порчу двух колонок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T22:28
2022-08-23T22:28
2022-08-23T22:28
происшествия
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подольск
московская область (подмосковье)
гумвд по московской области
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На мужчину в Подмосковье заведено уголовное дело о вандализме за порчу двух колонок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина во время исполнения гимна России бросил колонку на землю. После этого аудиозапись обрывается, а мужчина спокойно отходит в сторону. Через несколько секунд его скрутили полицейские. Граждане же в это время продолжили петь гимн а капелла.Отмечается, что в полицию Подольска поступило заявление от представителя местного муниципального учреждения. По его словам, мужчина, находясь на площади на Рабочей улице, разбил две колонки.Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 26-летний местный житель."В отношении злоумышленника... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ "Вандализм", - рассказали в пресс-службе.Собеседник агентства добавил, что мужчина задержан в порядке 91 статьи УПК.
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В Подольске вандал разбил колонку, из которой играл гимн России
В Подольске завели дело на мужчину, который разбил аудио-колонку с игравшим гимном России