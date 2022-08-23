https://ria.ru/20220823/germaniya-1811588192.html

Немцы жестко ответили властям ФРГ на призыв идти на жертвы из-за России

Немцы жестко ответили властям ФРГ на призыв идти на жертвы из-за России - РИА Новости, 23.08.2022

Немцы жестко ответили властям ФРГ на призыв идти на жертвы из-за России

Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали призыв главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман идти на жертвы ради борьбы с Россией и... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:43

2022-08-23T15:43

2022-08-23T16:08

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали призыв главы комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман идти на жертвы ради борьбы с Россией и помощи Киеву. "Нет, госпожа Штрак, я не готов приносить жертвы ради Украины. Если бы вы спросили нас, прежде чем вводить санкции, то этих санкций не было бы. Но нас не спросили, хорошо зная, что мы не их поддержим", — написал один из пользователей. "Это слишком просто: тот, кто требует жертв от других, должен жертвовать сам. Она могла бы все же пожертвовать нуждающимся семьям свое большое жалование, но этого не происходит", — добавил другой. "Мы богатая страна, люди в Германии обеспечены. Зачем нам чем-то жертвовать и становится бедными?" — спросил еще один комментатор. "Как насчет жертвенности политиков?.. Невероятно, как управляются с налоговыми деньгами", — заметил другой юзер. "Бред. Не нужно ничего жертвовать, потому что это чужая война. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО, и большинство стран мира не вводят санкции, поэтому и не несут их бремя. Но одним из последствий экономической войны, начатой Западом, стала нехватка газа и резкий рост цен", — резюмировали читатели. Ранее в интервью медиагруппе Funke глава комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала граждан страны принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую жизнь", в частности с российским руководством.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220823/sholts-1811539613.html

https://ria.ru/20220823/politika-1811399393.html

https://ria.ru/20220823/gnev-1811454677.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, россия, украина