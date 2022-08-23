https://ria.ru/20220823/gaz-1811694266.html

Россия не позволит Украине воровать свой газ, заявил сенатор

Россия не позволит Украине воровать свой газ, заявил сенатор - РИА Новости, 23.08.2022

Россия не позволит Украине воровать свой газ, заявил сенатор

Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:55

2022-08-23T20:55

2022-08-23T20:55

бондарев

дмитрий разумков

европа

украина

россия

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев."Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?" - написал Бондарев в своем Telegram-канале.Он отметил, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также "прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя". "Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему", - отметил Бондарев."Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков", - подчеркнул он.По словам Бондарева, такие произвол и беззаконие Россия ни в коем случае "не позволит осуществить". "Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы", - заключил политик.

https://ria.ru/20220806/tranzit-1807682964.html

европа

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

бондарев, дмитрий разумков, европа, украина, россия, верховная рада украины, евросоюз