Россия не позволит Украине воровать свой газ, заявил сенатор
Сенатор Совфеда Бондарев: Россия не позволит Украине воровать свой газ
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
"Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?" - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также "прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя". "Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему", - отметил Бондарев.
"Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков", - подчеркнул он.
По словам Бондарева, такие произвол и беззаконие Россия ни в коем случае "не позволит осуществить". "Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы", - заключил политик.