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Россия не позволит Украине воровать свой газ, заявил сенатор - РИА Новости, 23.08.2022
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Россия не позволит Украине воровать свой газ, заявил сенатор
Россия не позволит Украине воровать свой газ, заявил сенатор - РИА Новости, 23.08.2022
Россия не позволит Украине воровать свой газ, заявил сенатор
Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:55
2022-08-23T20:55
бондарев
дмитрий разумков
европа
украина
россия
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев."Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?" - написал Бондарев в своем Telegram-канале.Он отметил, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также "прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя". "Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему", - отметил Бондарев."Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков", - подчеркнул он.По словам Бондарева, такие произвол и беззаконие Россия ни в коем случае "не позволит осуществить". "Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы", - заключил политик.
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бондарев, дмитрий разумков, европа, украина, россия, верховная рада украины, евросоюз
Бондарев, Дмитрий Разумков, Европа, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Евросоюз
20:55 23.08.2022
 
Россия не позволит Украине воровать свой газ, заявил сенатор

Сенатор Совфеда Бондарев: Россия не позволит Украине воровать свой газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
"Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?" - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы заработать денег и хоть частично покрыть дефицит национального бюджета, а также "прослыть спасителем Европы от энергокризиса и поставить страны ЕС хотя бы в одном вопросе в зависимость от себя". "Сейчас, напротив, Украина полностью зависима от Запада и подконтрольна ему", - отметил Бондарев.
"Своего газа у Украины не хватает. Вот и предлагает депутат Рады откровенно грабить российских поставщиков", - подчеркнул он.
По словам Бондарева, такие произвол и беззаконие Россия ни в коем случае "не позволит осуществить". "Мы всегда сможем отстоять не только свою целостность и свой суверенитет, а также интересы своих граждан, но и свои национальные богатства, в том числе энергоресурсы", - заключил политик.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 06:48
Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа
 
БондаревДмитрий РазумковЕвропаУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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