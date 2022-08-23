https://ria.ru/20220823/gaz-1811648585.html

В Польше производитель удобрений остановил работу из-за высоких цен на газ

В Польше производитель удобрений остановил работу из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 23.08.2022

В Польше производитель удобрений остановил работу из-за высоких цен на газ

Очередной польский производитель удобрений, ANWIL, сообщил, что останавливает работу в связи с резким подорожанием природного газа. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:00

2022-08-23T18:00

2022-08-23T18:00

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ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Очередной польский производитель удобрений, ANWIL, сообщил, что останавливает работу в связи с резким подорожанием природного газа.Ранее крупнейший польский производитель удобрений Azoty остановил установки по производству азотных удобрений, капролактама и полиамида 6 в связи с высокими ценами на природный газ.В среду принадлежащий энергетическому концерну ORLEN производитель удобрений ANWIL сообщил, что временно прекращает производство азотных удобрений. "В связи с беспрецедентным и рекордным ростом цен на природный газ в Европе ANWIL принял решение временно приостановить производство азотных удобрений", - говорится в сообщении.Компания уверяет, что "постоянно следит за ситуацией на рынке сырья" и "как только макроэкономические условия на газовом рынке стабилизируются, производство возобновится".В ANWIL уточнили, что природный газ является основным сырьем, используемым при производстве азотных удобрений. "Цены на природный газ только за неделю выросли на 41% с 200,4 евро/МВтч 15 августа до 282,8 евро/МВтч 23 августа", - говорится в сообщении.Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.

https://ria.ru/20220823/gaz-1811561497.html

https://ria.ru/20220822/kofe-1811306426.html

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экономика, польша, pgnig, pkn orlen