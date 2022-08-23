В Польше производитель удобрений остановил работу из-за высоких цен на газ
В Польше производитель удобрений ANWIL остановил работу из-за высоких цен на газ
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро"
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро". Архивное фото
ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Очередной польский производитель удобрений, ANWIL, сообщил, что останавливает работу в связи с резким подорожанием природного газа.
Ранее крупнейший польский производитель удобрений Azoty остановил установки по производству азотных удобрений, капролактама и полиамида 6 в связи с высокими ценами на природный газ.
В среду принадлежащий энергетическому концерну ORLEN производитель удобрений ANWIL сообщил, что временно прекращает производство азотных удобрений. "В связи с беспрецедентным и рекордным ростом цен на природный газ в Европе ANWIL принял решение временно приостановить производство азотных удобрений", - говорится в сообщении.
Компания уверяет, что "постоянно следит за ситуацией на рынке сырья" и "как только макроэкономические условия на газовом рынке стабилизируются, производство возобновится".
В ANWIL уточнили, что природный газ является основным сырьем, используемым при производстве азотных удобрений. "Цены на природный газ только за неделю выросли на 41% с 200,4 евро/МВтч 15 августа до 282,8 евро/МВтч 23 августа", - говорится в сообщении.
Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.