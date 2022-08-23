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Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2022
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Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2"
Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2022
Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" нужно полностью демонтировать из-за спецоперации на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума "Крымская... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:09
2022-08-23T16:24
в мире
украина
польша
россия
северный поток — 2
алексей миллер
германия
газпром
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" нужно полностью демонтировать из-за спецоперации на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума "Крымская платформа".Дуда добавил, что строительство трубопровода началось уже после присоединения Крыма к России, и многие страны "задабривали" Кремль, чтобы продолжать вести бизнес по-старому."Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.
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в мире, украина, польша, россия, северный поток — 2, алексей миллер, германия, газпром, экономика, анджей дуда
В мире, Украина, Польша, Россия, Северный поток — 2, Алексей Миллер, Германия, Газпром, Экономика, Анджей Дуда
16:09 23.08.2022 (обновлено: 16:24 23.08.2022)
 
Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2"

Президент Польши Дуда призвал демонтировать "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" нужно полностью демонтировать из-за спецоперации на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума "Крымская платформа".
"Смена политики предполагает не просто приостановку "Северного потока — 2", но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода", — подчеркнул он.
Дуда добавил, что строительство трубопровода началось уже после присоединения Крыма к России, и многие страны "задабривали" Кремль, чтобы продолжать вести бизнес по-старому.

"Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаПольшаРоссияСеверный поток — 2Алексей МиллерГерманияГазпромЭкономикаАнджей Дуда
 
 
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