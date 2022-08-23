https://ria.ru/20220823/gaz-1811602310.html

Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2"

Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2022

Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" нужно полностью демонтировать из-за спецоперации на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума "Крымская... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:09

2022-08-23T16:09

2022-08-23T16:24

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германия

газпром

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" нужно полностью демонтировать из-за спецоперации на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума "Крымская платформа".Дуда добавил, что строительство трубопровода началось уже после присоединения Крыма к России, и многие страны "задабривали" Кремль, чтобы продолжать вести бизнес по-старому."Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.

https://ria.ru/20220817/potok-1810130847.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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