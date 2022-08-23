16:09 23.08.2022 (обновлено: 16:24 23.08.2022)
Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток — 2"
Президент Польши Дуда призвал демонтировать "Северный поток — 2"
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" нужно полностью демонтировать из-за спецоперации на Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума "Крымская платформа".
"Смена политики предполагает не просто приостановку "Северного потока — 2", но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода", — подчеркнул он.
Дуда добавил, что строительство трубопровода началось уже после присоединения Крыма к России, и многие страны "задабривали" Кремль, чтобы продолжать вести бизнес по-старому.
"Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.
"Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.
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