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В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о воровстве российского газа - РИА Новости, 23.08.2022
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В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о воровстве российского газа
В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о воровстве российского газа - РИА Новости, 23.08.2022
В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о воровстве российского газа
Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова депутата Рады Дмитрия Разумкова о необходимости воровать газ, поставляемый Россией в Европу,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:57
2022-08-23T10:57
экономика
украина
россия
евросоюз
европа
дмитрий разумков
олег морозов
природный газ
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова депутата Рады Дмитрия Разумкова о необходимости воровать газ, поставляемый Россией в Европу, сказал РИА Новости, что технически Украина может забрать газ, который идёт транзитом в Европу, но ЕС недополучит газ, при этом деньги Россия от Европы получит в любом случае.Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС.По его словам, Европе тогда придётся платить не только экономическими потерями, но и за то, что у них украдут."А вот европейцы пусть тогда разбираются с Киевом, которому уже сегодня платят своими экономическими потерями... А потом будут, по схеме Разумкова, платить ещё и за то, что у них украли", - резюмировал он.
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экономика, украина, россия, евросоюз, европа, дмитрий разумков, олег морозов, природный газ
Экономика, Украина, Россия, Евросоюз, Европа, Дмитрий Разумков, Олег Морозов, Природный газ
10:57 23.08.2022
 
В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о воровстве российского газа

Депутат ГД Морозов: технически Украина способна воровать транзитный газ, но пострадает ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовая труба на Украине
Газовая труба на Украине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газовая труба на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова депутата Рады Дмитрия Разумкова о необходимости воровать газ, поставляемый Россией в Европу, сказал РИА Новости, что технически Украина может забрать газ, который идёт транзитом в Европу, но ЕС недополучит газ, при этом деньги Россия от Европы получит в любом случае.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС.
"Транзитный газ, идущий по долгосрочным контрактам в Европу, забрать технически можно. Но, значит, его недополучит Европа. А если просто брать за него деньги, то, значит, Европа оплатит его дважды. Нам, по правде говоря, эти разборки не интересны. Мы свою цену от европейцев получим", - сказал Морозов.
По его словам, Европе тогда придётся платить не только экономическими потерями, но и за то, что у них украдут.
"А вот европейцы пусть тогда разбираются с Киевом, которому уже сегодня платят своими экономическими потерями... А потом будут, по схеме Разумкова, платить ещё и за то, что у них украли", - резюмировал он.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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ЭкономикаУкраинаРоссияЕвросоюзЕвропаДмитрий РазумковОлег МорозовПриродный газ
 
 
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