https://ria.ru/20220823/gaz-1811491186.html

В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о воровстве российского газа

В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о воровстве российского газа - РИА Новости, 23.08.2022

В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о воровстве российского газа

Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова депутата Рады Дмитрия Разумкова о необходимости воровать газ, поставляемый Россией в Европу,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:57

2022-08-23T10:57

2022-08-23T10:57

экономика

украина

россия

евросоюз

европа

дмитрий разумков

олег морозов

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/96/1518069600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_601ec99edcfde6d1335ede0b35126aed.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова депутата Рады Дмитрия Разумкова о необходимости воровать газ, поставляемый Россией в Европу, сказал РИА Новости, что технически Украина может забрать газ, который идёт транзитом в Европу, но ЕС недополучит газ, при этом деньги Россия от Европы получит в любом случае.Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков заявил, что Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС.По его словам, Европе тогда придётся платить не только экономическими потерями, но и за то, что у них украдут."А вот европейцы пусть тогда разбираются с Киевом, которому уже сегодня платят своими экономическими потерями... А потом будут, по схеме Разумкова, платить ещё и за то, что у них украли", - резюмировал он.

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, евросоюз, европа, дмитрий разумков, олег морозов, природный газ