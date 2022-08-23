https://ria.ru/20220823/gaz-1811479679.html

Стоимость фьючерсов на газ в США впервые с 2008 года превысила 357 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в США впервые с 2008 года превысила 357 долларов - РИА Новости, 23.08.2022

Стоимость фьючерсов на газ в США впервые с 2008 года превысила 357 долларов

Биржевые цены на газ в США впервые за 14 лет подскочили выше 10 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц), свидетельствуют данные торгов на... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:19

2022-08-23T10:19

2022-08-23T13:01

экономика

сша

природный газ

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Биржевые цены на газ в США впервые за 14 лет подскочили выше 10 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц), свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.Так, к 10:28 мск. сентябрьский фьючерс на газ дорожал на 1,93 процента — до 9,963 доллара за MMBtu, а минутами раньше достигал 10,005 доллара, что соответствует примерно 357 долларам за тысячу кубометров. Это значение стало рекордным с июля 2008 года.Накануне на европейском рынке цены на газ поднимались выше трех тысяч долларов за тысячу кубов, а расчетная цена по итогам торгов стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе (с 1996 года) — 2861,6 доллара. На котировках прежде всего сказываются опасения по поводу того, что поставки по газопроводу "Северный поток" не возобновятся после завершения профилактических работ, которые "Газпром" запланировал с 31 августа по 2 сентября. Из-за задержки с возвратом из ремонта турбин компании Siemens магистраль сейчас работает только на 20 процентов от полной мощности, так как прокачку обеспечивает только один агрегат на компрессорной станции "Портовая". Кроме того, на фоне российской спецоперации на Украине значительно сократились поставки по украинской газотранспортной системе, а по трубопроводу "Ямал — Европа" вовсе прекратились. Это спровоцировало очередной виток подорожания, и 7 марта цены на газ установили исторический рекорд — 3892 доллара за тысячу кубов.

https://ria.ru/20220823/gaz-1811470756.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, природный газ