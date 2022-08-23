https://ria.ru/20220823/gaz-1811470756.html

Цены на газ в Европе растут почти на пять процентов

Цены на газ в Европе растут почти на пять процентов - РИА Новости, 23.08.2022

Цены на газ в Европе растут почти на пять процентов

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник растут на 3%, приближались к 3000 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:22

2022-08-23T09:22

2022-08-23T09:44

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европа

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газпром

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник растут на 3%, приближались к 3000 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги вторника ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли у отметки 2984,9 доллара (+4,3%). По состоянию на 9.18 мск цены растут на 3,2%, составляя 2954 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2861,6 доллара, которая стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.

https://ria.ru/20220822/gaz-1811372003.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, европа, азия, газпром, северный поток