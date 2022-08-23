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Цены на газ в Европе растут почти на пять процентов - РИА Новости, 23.08.2022
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Цены на газ в Европе растут почти на пять процентов
Цены на газ в Европе растут почти на пять процентов - РИА Новости, 23.08.2022
Цены на газ в Европе растут почти на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник растут на 3%, приближались к 3000 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:22
2022-08-23T09:44
экономика
европа
азия
газпром
северный поток
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник растут на 3%, приближались к 3000 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги вторника ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли у отметки 2984,9 доллара (+4,3%). По состоянию на 9.18 мск цены растут на 3,2%, составляя 2954 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2861,6 доллара, которая стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.
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экономика, европа, азия, газпром, северный поток
Экономика, Европа, Азия, Газпром, Северный поток
09:22 23.08.2022 (обновлено: 09:44 23.08.2022)
 
Цены на газ в Европе растут почти на пять процентов

Биржевые цены на газ в Европе во вторник близки к 3000 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd
Газоприемная станция FGSZ Ltd - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник растут на 3%, приближались к 3000 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги вторника ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли у отметки 2984,9 доллара (+4,3%). По состоянию на 9.18 мск цены растут на 3,2%, составляя 2954 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2861,6 доллара, которая стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.
Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.
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