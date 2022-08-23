https://ria.ru/20220823/gaz-1811458686.html

В Киеве собрались воровать российский газ и продавать его в Европу

В Киеве собрались воровать российский газ и продавать его в Европу - РИА Новости, 23.08.2022

В Киеве собрались воровать российский газ и продавать его в Европу

Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС, заявил в Facebook* экс-спикер РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T06:14

2022-08-23T06:14

2022-08-23T06:14

дмитрий разумков

россия

европа

газпром

вооруженные силы украины

украина

в мире

киев

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев должен начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, и самостоятельно продавать его в ЕС, заявил в Facebook* экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков.Парламентарий высказал мнение, что голубое топливо принадлежит Москве до тех пор, пока оно не пересечет границу Евросоюза, а, значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.Он уверен, что Киев должен "оправдывать" свои действия воссоединением Крыма с Россией."И мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, продавая который Москва финансирует свою армию? Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность", — добавил Разумков.При этом он предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и странами Европы. По мнению депутата, Украине следует конфисковать голубое топливо и самостоятельно продавать его первоначальным покупателям, а деньги направлять на закупки оружия для ВСУ.Сейчас "Газпром" продолжает транзит через Украину в штатном порядке, в соответствии с контрактом, который истекает в 2024 году. Через газоизмерительную станцию "Суджа" ежедневно прокачиваются чуть более 40 миллионов кубометров. При этом в России не раз подчеркивали, что неукоснительно выполняют обязательства по газовым контрактам. По словам президента Владимира Путина, "Газпром" готов качать в Европу столько газа, сколько нужно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220822/sholts-1811214357.html

https://ria.ru/20220808/pomosch-1807919749.html

россия

европа

украина

киев

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дмитрий разумков, россия, европа, газпром, вооруженные силы украины, украина, в мире, киев