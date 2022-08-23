https://ria.ru/20220823/gar-1811701265.html

В "Фобосе" рассказали, когда ждать уменьшения гари в Москве и Подмосковье

В "Фобосе" рассказали, когда ждать уменьшения гари в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2022

В "Фобосе" рассказали, когда ждать уменьшения гари в Москве и Подмосковье

Жителям Москвы и Подмосковья стоит ждать уменьшения гари в воздухе не раньше четверга, до тех пор запах дыма будет усиливаться вечером, ночью и утром, а... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:01

2022-08-23T22:01

2022-08-23T23:19

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

природные пожары в россии

центр "фобос"

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Жителям Москвы и Подмосковья стоит ждать уменьшения гари в воздухе не раньше четверга, до тех пор запах дыма будет усиливаться вечером, ночью и утром, а уменьшаться днем, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Как передают корреспонденты РИА Новости, во вторник вечером запах гари снова ощущается в центре, на северо-востоке и юго-востоке Москвы, а также в некоторых граничащих со столицей частях Подмосковья."Погода нисколько не меняется, на какие-то изменения в направлении ветра жителям столичного региона стоит надеяться лишь в четверг, а до этого в ночные, вечерние и утренние часы концентрация продуктов горения, дыма из районов пожаров будет увеличиваться, днем она будет уменьшаться – так было сегодня, так будет и завтра", – сказал Леус.В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной запахи гари в столичной агломерации 17 августа и в последующие дни стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях.

https://ria.ru/20220823/moskva-1811691730.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), природные пожары в россии, центр "фобос"