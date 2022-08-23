https://ria.ru/20220823/fsb-1811462223.html

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области - РИА Новости, 23.08.2022

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Свердловской области подпольную нарколабораторию, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T07:40

2022-08-23T07:40

2022-08-23T14:38

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали в Свердловской области подпольную нарколабораторию, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Нарколабораторию обнаружили в Белоярском городском округе. Там производили синтетические наркотики, которые сбывали в особо крупном размере.Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Силовики установили двух жителей Екатеринбурга, причастных к изготовлению наркотиков и продаже их в даркенте, но они скрылись от следствия. Подозреваемых объявили в федеральный розыск, сейчас проводятся мероприятия по их задержанию.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811295530.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург