Рейтинг@Mail.ru
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/fsb-1811462223.html
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области - РИА Новости, 23.08.2022
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Свердловской области подпольную нарколабораторию, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T07:40
2022-08-23T14:38
происшествия
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:197:2708:1720_1920x0_80_0_0_673c7fc46e4925d2695bf4c22723c79b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали в Свердловской области подпольную нарколабораторию, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.Нарколабораторию обнаружили в Белоярском городском округе. Там производили синтетические наркотики, которые сбывали в особо крупном размере.Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Силовики установили двух жителей Екатеринбурга, причастных к изготовлению наркотиков и продаже их в даркенте, но они скрылись от следствия. Подозреваемых объявили в федеральный розыск, сейчас проводятся мероприятия по их задержанию.
https://ria.ru/20220822/dugina-1811295530.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:9:2708:2040_1920x0_80_0_0_f3ffbad0909ef4e1e7f319a7b8e6022c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
07:40 23.08.2022 (обновлено: 14:38 23.08.2022)
 
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали в Свердловской области подпольную нарколабораторию, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Нарколабораторию обнаружили в Белоярском городском округе. Там производили синтетические наркотики, которые сбывали в особо крупном размере.

"В ходе осмотра помещений оперативниками ФСБ обнаружено и изъято более 11 килограммов наркотического средства мефедрон, лабораторное оборудование и химические реактивы", — говорится в релизе.

Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Силовики установили двух жителей Екатеринбурга, причастных к изготовлению наркотиков и продаже их в даркенте, но они скрылись от следствия. Подозреваемых объявили в федеральный розыск, сейчас проводятся мероприятия по их задержанию.
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 14:11
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала