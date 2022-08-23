https://ria.ru/20220823/forum-1811597475.html

Экологический форум Forum.Digital Ecology 2022 стартует 25 августа

Экологический форум Forum.Digital Ecology 2022 стартует 25 августа - РИА Новости, 23.08.2022

Экологический форум Forum.Digital Ecology 2022 стартует 25 августа

25 августа состоится IV ежегодный онлайн-форум, посвященный актуальным в настоящее время вопросам цифровизации экологической отрасли, - Forum.Digital Ecology... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:22

2022-08-23T16:22

2022-08-23T16:22

пресс-релизы

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МОСКВА, 23 авг - Фонд развития цифровой экономики. 25 августа состоится IV ежегодный онлайн-форум, посвященный актуальным в настоящее время вопросам цифровизации экологической отрасли, - Forum.Digital Ecology 2022. Главным организатором мероприятия выступает Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Роспотребнадзора.В рамках форума участники обсудят, как внедрение цифровых технологий способно улучшить состояние окружающей среды, и как обществу, индустриям и государству противостоять глобальным экологическим вызовам. Среди спикеров мероприятия представители госструктур, руководители крупнейших российских предприятий, первые лица обществ по защите окружающей среды, а также лидеры ведущих ИТ-компаний и разработчики инновационных решений в сфере экологии и природопользования, расскажут, как цифровизация может поспособствовать достижению "зелёных показателей".Программа Forum.Digital Ecology 2022 затронет наиболее волнующие и актуальные экологические вопросы: Стратегические российские разработки по цифровизации экологии: успехи и достижения; Государственный экологический надзор: взаимодействие бизнеса и власти; Снижение антропогенных выбросов: инновационные технологии и средства контроля; Цифровизация процессов водоснабжения: анализ и контроль качества; Использование искусственного интеллекта в распознавание и сортировке отходов; Зелёное финансирование и экологизация производственного поведения."Сегодня важно не обнулить экологию в стране. Мы взяли хороший темп по ключевым направлениям эко-реформ, важно, как минимум его сохранить. Реформа чистоты, обеспечение качество воздуха, открытость эко-данных — все это требует активного внедрения цифровых решений. Бизнесу нужно вкладываться в эти инструменты, это общественное благо", - отметил Рашид Исмаилов, Председатель Общественно-экспертного совета по Национальному проекту "Экология", сопредседатель Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Президиума Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экология и природные ресурсы".Зарегистрироваться и подать заявку на участие в форуме можно по ссылке: Forum.Digital — серия отраслевых форумов, главная повестка которых цифровая трансформация различных отраслей экономики и внедрение инноваций. Участники мероприятия могут поделиться опытом, познакомиться с кейсами российских и международных компаний, а также найти новых партнеров.Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) – главный организатор мероприятия, оказывающий поддержку в развитии цифровой трансформации государства, бизнеса и ИТ-проектов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы