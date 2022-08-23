https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811575794.html

Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО

Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 23.08.2022

Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО

При вступлении Финляндии в НАТО Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта альянса с Россией, заявил первый... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:20

2022-08-23T15:20

2022-08-23T15:21

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совет федерации рф

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. При вступлении Финляндии в НАТО Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта альянса с Россией, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции на Украине.По словам сенатора, президент Финляндии сказал правду, "однако забыл отметить, что ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он".У России и Финляндии в послевоенные годы сложились добрососедские отношения, экономическое сотрудничество развивалось по восходящей, отметил политик."Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией", - подчеркнул Джабаров.Он выразил сожаление, что "наш ближайший сосед пошел по пути конфронтации".

https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html

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Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, россия, хельсинки, нато, саули ниинисте, владимир джабаров, совет федерации рф