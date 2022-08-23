https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811575794.html
Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО
Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 23.08.2022
Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО
При вступлении Финляндии в НАТО Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта альянса с Россией, заявил первый... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:20
2022-08-23T15:20
2022-08-23T15:21
в мире
финляндия
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хельсинки
нато
саули ниинисте
владимир джабаров
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. При вступлении Финляндии в НАТО Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта альянса с Россией, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции на Украине.По словам сенатора, президент Финляндии сказал правду, "однако забыл отметить, что ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он".У России и Финляндии в послевоенные годы сложились добрососедские отношения, экономическое сотрудничество развивалось по восходящей, отметил политик."Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией", - подчеркнул Джабаров.Он выразил сожаление, что "наш ближайший сосед пошел по пути конфронтации".
https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, хельсинки, нато, саули ниинисте, владимир джабаров, совет федерации рф
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, НАТО, Саули Ниинисте, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
15:20 23.08.2022 (обновлено: 15:21 23.08.2022)
Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО
Сенатор Джабаров: Финляндия в НАТО становится потенциальным объектом для ответного удара