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Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 23.08.2022
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Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО
Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО - РИА Новости, 23.08.2022
Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО
При вступлении Финляндии в НАТО Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта альянса с Россией, заявил первый... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:20
2022-08-23T15:21
в мире
финляндия
россия
хельсинки
нато
саули ниинисте
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. При вступлении Финляндии в НАТО Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта альянса с Россией, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции на Украине.По словам сенатора, президент Финляндии сказал правду, "однако забыл отметить, что ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он".У России и Финляндии в послевоенные годы сложились добрососедские отношения, экономическое сотрудничество развивалось по восходящей, отметил политик."Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией", - подчеркнул Джабаров.Он выразил сожаление, что "наш ближайший сосед пошел по пути конфронтации".
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в мире, финляндия, россия, хельсинки, нато, саули ниинисте, владимир джабаров, совет федерации рф
В мире, Финляндия, Россия, Хельсинки, НАТО, Саули Ниинисте, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
15:20 23.08.2022 (обновлено: 15:21 23.08.2022)
 
Сенатор Джабаров предупредил о последствиях вступления Финляндии в НАТО

Сенатор Джабаров: Финляндия в НАТО становится потенциальным объектом для ответного удара

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. При вступлении Финляндии в НАТО Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта альянса с Россией, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции на Украине.
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 12:10Специальная военная операция на Украине
Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось
По словам сенатора, президент Финляндии сказал правду, "однако забыл отметить, что ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он".
У России и Финляндии в послевоенные годы сложились добрососедские отношения, экономическое сотрудничество развивалось по восходящей, отметил политик.
"Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией", - подчеркнул Джабаров.
Он выразил сожаление, что "наш ближайший сосед пошел по пути конфронтации".
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В миреФинляндияРоссияХельсинкиНАТОСаули НиинистеВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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