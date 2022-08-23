Россия эвакуировала более 31 тысячи человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки
Россия эвакуировала более 31 тысячи человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Мирные жители во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия эвакуировала за сутки более 31 тысячи человек из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 31 576 человек, в том числе 5 526 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 604 987 человек, из которых 576 127 детей", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России пересекли почти 610 тысяч личных автомобилей.
Мизинцев рассказал, что в России работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР поступило более 2,76 миллиона обращений.