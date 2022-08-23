https://ria.ru/20220823/evakuatsiya-1811705240.html

Россия эвакуировала более 31 тысячи человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Россия эвакуировала более 31 тысячи человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки - РИА Новости, 23.08.2022

Россия эвакуировала более 31 тысячи человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Россия эвакуировала за сутки более 31 тысячи человек из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил во вторник начальник... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T22:31

2022-08-23T22:31

2022-08-23T22:31

специальная военная операция на украине

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донбасс

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия эвакуировала за сутки более 31 тысячи человек из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 31 576 человек, в том числе 5 526 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 604 987 человек, из которых 576 127 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 610 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в России работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР поступило более 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, россия, украина, донбасс