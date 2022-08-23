Рейтинг@Mail.ru
МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220823/estoniya-1811554534.html
МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию
МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию - РИА Новости, 23.08.2022
МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан страны избегать поездок в Россию из-за возможных "провокаций". РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:23
2022-08-23T14:52
эстония
политика
мир
россия
в мире
балтия
латвия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/11/1508001125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a62562b8f73c6e80c83a7e22c46eb185.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан страны избегать поездок в Россию из-за возможных "провокаций".По его словам, в России в последние дни "значительно возросла агрессивная антиэстонская риторика"."Необходимо избегать любых поездок на территорию России. Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьезно подумать о необходимости оставаться в России. Россия - страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены", - приводит во вторник слова Рейнсалу пресс-служба МИД.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
https://ria.ru/20220817/vizy-1810296446.html
https://ria.ru/20220818/ogranichenie-1810338559.html
эстония
мир
россия
балтия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Людмила Скопинцева
Людмила Скопинцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/11/1508001125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f826319dce8e718dfefed3a3f689cde5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, политика, мир, россия, в мире, балтия, латвия, новости - туризм
Эстония, Политика, Мир, Россия, В мире, Балтия, Латвия, Туризм, Новости - Туризм
14:23 23.08.2022 (обновлено: 14:52 23.08.2022)
 
МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию

Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию из-за "агрессивной риторики"

© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан страны избегать поездок в Россию из-за возможных "провокаций".
По его словам, в России в последние дни "значительно возросла агрессивная антиэстонская риторика".
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 18:46
Эстония планирует запретить въезд россиянам с визами других стран ЕС
"Необходимо избегать любых поездок на территорию России. Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьезно подумать о необходимости оставаться в России. Россия - страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены", - приводит во вторник слова Рейнсалу пресс-служба МИД.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 00:24Туризм
Эстония ограничивает въезд в страну и выдачу виз для граждан России
 
ТуризмЭстонияПолитикаМирРоссияВ миреБалтияЛатвияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала