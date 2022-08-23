14:23 23.08.2022 (обновлено: 14:52 23.08.2022)
МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию
Глава МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию из-за "агрессивной риторики"
© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан страны избегать поездок в Россию из-за возможных "провокаций".
По его словам, в России в последние дни "значительно возросла агрессивная антиэстонская риторика".
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"Необходимо избегать любых поездок на территорию России. Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьезно подумать о необходимости оставаться в России. Россия - страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены", - приводит во вторник слова Рейнсалу пресс-служба МИД.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".