https://ria.ru/20220823/estoniya-1811554534.html

МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию

МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию - РИА Новости, 23.08.2022

МИД Эстонии призвал жителей страны не ездить в Россию

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан страны избегать поездок в Россию из-за возможных "провокаций". РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:23

2022-08-23T14:23

2022-08-23T14:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан страны избегать поездок в Россию из-за возможных "провокаций".По его словам, в России в последние дни "значительно возросла агрессивная антиэстонская риторика"."Необходимо избегать любых поездок на территорию России. Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьезно подумать о необходимости оставаться в России. Россия - страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены", - приводит во вторник слова Рейнсалу пресс-служба МИД.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220817/vizy-1810296446.html

https://ria.ru/20220818/ogranichenie-1810338559.html

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Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

эстония, политика, мир, россия, в мире, балтия, латвия, новости - туризм