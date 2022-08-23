23:15 23.08.2022 (обновлено: 23:26 23.08.2022)
Россия ждет, что Прага ответит на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной
Небензя: Россия ждет, что Прага ответит на выпад главы Минобороны Чехии в сторону Дугиной
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве. Архивное фото
ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия ожидает, что правоохранительные органы Чехии дадут оценку словам министра обороны страны Яны Черноховой о гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Он указал, что министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго", и в последующей дискуссии подтвердила, что "стоит за каждым словом".
"Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой – по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица", - сказал Небензя.
"Ожидаем, что компетентные органы Чехии… серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку", - добавил он.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Вчера, 22:39Россия призвала СБ ООН осудить убийство Дугиной