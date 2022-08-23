https://ria.ru/20220823/dugina-1811709131.html

Россия ждет, что Прага ответит на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной

Россия ждет, что Прага ответит на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022

Россия ждет, что Прага ответит на слова главы Минобороны Чехии о Дугиной

Россия ожидает, что правоохранительные органы Чехии дадут оценку словам министра обороны страны Яны Черноховой о гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T23:15

2022-08-23T23:15

2022-08-23T23:26

в мире

яна чернохова

россия

чехия

одинцовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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ООН, 23 авг – РИА Новости. Россия ожидает, что правоохранительные органы Чехии дадут оценку словам министра обороны страны Яны Черноховой о гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он указал, что министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго", и в последующей дискуссии подтвердила, что "стоит за каждым словом"."Ожидаем, что компетентные органы Чехии… серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку", - добавил он.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220823/nebenzya-1811706196.html

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чехия

одинцовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, яна чернохова, россия, чехия, одинцовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной