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Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
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Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной
Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы непричастен к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:25
2022-08-23T22:32
дарья дугина
россия
подрыв автомобиля дарьи дугиной
украина
владимир зеленский
московская область (подмосковье)
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы непричастен к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области.Федеральная служба безопасности в понедельник сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая 23 июля в Россию вместе с дочерью. Как уточнило ведомство, после управляемого подрыва машины журналистки подозреваемая вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
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дарья дугина, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, украина, владимир зеленский, московская область (подмосковье), в мире
Дарья Дугина, Россия, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Украина, Владимир Зеленский, Московская область (Подмосковье), В мире
20:25 23.08.2022 (обновлено: 22:32 23.08.2022)
 
Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной

Зеленский утверждает, что Киев не ответственен за убийство журналистки Дугиной

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы непричастен к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

"Это точно не наша ответственность. Не наша гражданка, нас не интересует. И она находится не на территории Украины", — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита "Крымская платформа".

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области.
Федеральная служба безопасности в понедельник сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая 23 июля в Россию вместе с дочерью. Как уточнило ведомство, после управляемого подрыва машины журналистки подозреваемая вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
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Дарья ДугинаРоссияПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойУкраинаВладимир ЗеленскийМосковская область (Подмосковье)В мире
 
 
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