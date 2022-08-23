https://ria.ru/20220823/dugina-1811690339.html

Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной

Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022

Зеленский утверждает, что Киев не несет ответственности за убийство Дугиной

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы непричастен к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:25

2022-08-23T20:25

2022-08-23T22:32

дарья дугина

россия

подрыв автомобиля дарьи дугиной

украина

владимир зеленский

московская область (подмосковье)

в мире

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы непричастен к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области.Федеральная служба безопасности в понедельник сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая 23 июля в Россию вместе с дочерью. Как уточнило ведомство, после управляемого подрыва машины журналистки подозреваемая вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811637080.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

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дарья дугина, россия, подрыв автомобиля дарьи дугиной, украина, владимир зеленский, московская область (подмосковье), в мире