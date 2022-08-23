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Дугин прокомментировал посмертное награждение дочери орденом Мужества - РИА Новости, 23.08.2022
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Дугин прокомментировал посмертное награждение дочери орденом Мужества
Дугин прокомментировал посмертное награждение дочери орденом Мужества - РИА Новости, 23.08.2022
Дугин прокомментировал посмертное награждение дочери орденом Мужества
Философ и политолог Александр Дугин рассказал, что он чувствует, как радуется его дочь Дарья Дугина за награждение орденом Мужества, что она жила по смыслу и во РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:19
2022-08-23T12:19
общество
александр дугин
дарья дугина
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Философ и политолог Александр Дугин рассказал, что он чувствует, как радуется его дочь Дарья Дугина за награждение орденом Мужества, что она жила по смыслу и во имя победы."Она любила славу, которая ее не доставала и ее мало хвалили. И сейчас, когда президент наградил ее орденом Мужества, я прям чувствую как она радуется. И говорит: "Вот видишь, папа, какой я молодец"", - сказал Дугин на прощании с дочерью.Он добавил, что он признателен присутствующим и всему народу - и всем, кто пришёл, и всем, кто откликнулся."Для нее жизнь эта была смысл. Смысл для нее был важнейшей составляющей. Она и прожила по этому смыслу. И если это, кого затронуло - ее трагическая гибель, её личность, ее цельность, то у нее было бы одно желание: "Не помните обо мне, не познавайте меня. Сражайтесь за нашу великую страну. Защищайте нашу веру, наше святое православие. Любите наш русский народ". Потому что она погибла за народ, она погибла за Россию. На фронте. И фронт этот здесь. Не там, здесь он - в каждом из нас", - заключил Дугин.Философ подчеркнул, что самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только высшим достижением - победой."Она жила во имя победы. И она погибла во имя победы. Нашей русской победы", - добавил отец погибшей.Также на церемонии прощания с Дарьей Дугиной Александру Дугину передали орден Мужества, которым накануне президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его дочь. Награду положили у гроба погибшей.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811508920.html
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московская область (подмосковье)
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общество, александр дугин, дарья дугина, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Общество, Александр Дугин, Дарья Дугина, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
12:19 23.08.2022
 
Дугин прокомментировал посмертное награждение дочери орденом Мужества

Дугин рассказал, что чувствует радость дочери из-за награждения орденом Мужества

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Философ и политолог Александр Дугин рассказал, что он чувствует, как радуется его дочь Дарья Дугина за награждение орденом Мужества, что она жила по смыслу и во имя победы.
"Она любила славу, которая ее не доставала и ее мало хвалили. И сейчас, когда президент наградил ее орденом Мужества, я прям чувствую как она радуется. И говорит: "Вот видишь, папа, какой я молодец"", - сказал Дугин на прощании с дочерью.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов
Он добавил, что он признателен присутствующим и всему народу - и всем, кто пришёл, и всем, кто откликнулся.
"Для нее жизнь эта была смысл. Смысл для нее был важнейшей составляющей. Она и прожила по этому смыслу. И если это, кого затронуло - ее трагическая гибель, её личность, ее цельность, то у нее было бы одно желание: "Не помните обо мне, не познавайте меня. Сражайтесь за нашу великую страну. Защищайте нашу веру, наше святое православие. Любите наш русский народ". Потому что она погибла за народ, она погибла за Россию. На фронте. И фронт этот здесь. Не там, здесь он - в каждом из нас", - заключил Дугин.
Философ подчеркнул, что самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только высшим достижением - победой.
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве
"Она жила во имя победы. И она погибла во имя победы. Нашей русской победы", - добавил отец погибшей.
Также на церемонии прощания с Дарьей Дугиной Александру Дугину передали орден Мужества, которым накануне президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его дочь. Награду положили у гроба погибшей.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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ОбществоАлександр ДугинДарья ДугинаОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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