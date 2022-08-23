https://ria.ru/20220823/dugina-1811515929.html

Дугин прокомментировал посмертное награждение дочери орденом Мужества

Дугин прокомментировал посмертное награждение дочери орденом Мужества - РИА Новости, 23.08.2022

Дугин прокомментировал посмертное награждение дочери орденом Мужества

Философ и политолог Александр Дугин рассказал, что он чувствует, как радуется его дочь Дарья Дугина за награждение орденом Мужества, что она жила по смыслу и во РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:19

2022-08-23T12:19

2022-08-23T12:19

общество

александр дугин

дарья дугина

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Философ и политолог Александр Дугин рассказал, что он чувствует, как радуется его дочь Дарья Дугина за награждение орденом Мужества, что она жила по смыслу и во имя победы."Она любила славу, которая ее не доставала и ее мало хвалили. И сейчас, когда президент наградил ее орденом Мужества, я прям чувствую как она радуется. И говорит: "Вот видишь, папа, какой я молодец"", - сказал Дугин на прощании с дочерью.Он добавил, что он признателен присутствующим и всему народу - и всем, кто пришёл, и всем, кто откликнулся."Для нее жизнь эта была смысл. Смысл для нее был важнейшей составляющей. Она и прожила по этому смыслу. И если это, кого затронуло - ее трагическая гибель, её личность, ее цельность, то у нее было бы одно желание: "Не помните обо мне, не познавайте меня. Сражайтесь за нашу великую страну. Защищайте нашу веру, наше святое православие. Любите наш русский народ". Потому что она погибла за народ, она погибла за Россию. На фронте. И фронт этот здесь. Не там, здесь он - в каждом из нас", - заключил Дугин.Философ подчеркнул, что самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправдана только высшим достижением - победой."Она жила во имя победы. И она погибла во имя победы. Нашей русской победы", - добавил отец погибшей.Также на церемонии прощания с Дарьей Дугиной Александру Дугину передали орден Мужества, которым накануне президент РФ Владимир Путин посмертно наградил его дочь. Награду положили у гроба погибшей.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811508920.html

https://ria.ru/20220823/dugina-1811498576.html

https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811460841.html

одинцовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, александр дугин, дарья дугина, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной