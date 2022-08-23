12:12 23.08.2022 (обновлено: 18:22 23.08.2022)
В Москве простились с Дарьей Дугиной
В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной, убитой по заказу украинских спецслужб, сообщил корреспондент РИА Новости.
Панихида прошла в телецентре "Останкино".
На церемонии присутствовали родные и близкие Дарьи Дугиной, в том числе ее родители Александр Дугин и Наталия Мелентьева.
"Если ее трагическая гибель кого-то затронула, то у нее было бы одно желание: "Не помните обо мне, не прославляйте меня, сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу веру, наше святое православие, любите наш русский народ". Потому что она погибла за народ, погибла за Россию на фронте, и фронт этот здесь, не там, а здесь, в каждом из нас", — сказал отец.
Среди тех, кто пришел на прощание, были лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, бизнесмен Евгений Пригожин, писатель и политик Захар Прилепин, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Самые искренние слова соболезнования всем, кто знал и понимал, что такое семья Дугиных и кто такая Даша. Настоящий патриот и, как ни странно прозвучит, боец за независимость и суверенитет России", — с такими словами выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
На церемонии прощания также взял слово губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Мы будем помнить ее всегда, а дело ее и всех наших героев, русских воинов, которые сегодня сражаются за Россию, за наш народ, будет жить вечно. И победа будет за нами, за нами Бог, за нами правда", — сказал глава региона.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.
Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.