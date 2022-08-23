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В Москве простились с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
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В Москве простились с Дарьей Дугиной
В Москве простились с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
В Москве простились с Дарьей Дугиной
В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной, убитой по заказу украинских спецслужб, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:12
2022-08-23T18:22
дарья дугина
москва
александр дугин
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной, убитой по заказу украинских спецслужб, сообщил корреспондент РИА Новости.Панихида прошла в телецентре "Останкино".На церемонии присутствовали родные и близкие Дарьи Дугиной, в том числе ее родители Александр Дугин и Наталия Мелентьева.Среди тех, кто пришел на прощание, были лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, бизнесмен Евгений Пригожин, писатель и политик Захар Прилепин, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Самые искренние слова соболезнования всем, кто знал и понимал, что такое семья Дугиных и кто такая Даша. Настоящий патриот и, как ни странно прозвучит, боец за независимость и суверенитет России", — с такими словами выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.На церемонии прощания также взял слово губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев."Мы будем помнить ее всегда, а дело ее и всех наших героев, русских воинов, которые сегодня сражаются за Россию, за наш народ, будет жить вечно. И победа будет за нами, за нами Бог, за нами правда", — сказал глава региона.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
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"Не прославляйте меня" – философ и политолог Александр Дугин о последнем желании убитой дочери
Философ и политолог Александр Дугин на прощании со своей убитой дочерью Дарьей Дугиной
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дарья дугина, москва, александр дугин, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), лдпр, госдума рф, лига безопасного интернета, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Москва, Александр Дугин, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), ЛДПР, Госдума РФ, Лига безопасного интернета, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
12:12 23.08.2022 (обновлено: 18:22 23.08.2022)
 
В Москве простились с Дарьей Дугиной

В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной, убитой по заказу украинских спецслужб, сообщил корреспондент РИА Новости.
Панихида прошла в телецентре "Останкино".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Прилепин назвал убийство Дугиной типичным для киевской власти
На церемонии присутствовали родные и близкие Дарьи Дугиной, в том числе ее родители Александр Дугин и Наталия Мелентьева.
"Если ее трагическая гибель кого-то затронула, то у нее было бы одно желание: "Не помните обо мне, не прославляйте меня, сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу веру, наше святое православие, любите наш русский народ". Потому что она погибла за народ, погибла за Россию на фронте, и фронт этот здесь, не там, а здесь, в каждом из нас", — сказал отец.
Среди тех, кто пришел на прощание, были лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, бизнесмен Евгений Пригожин, писатель и политик Захар Прилепин, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 14:43
Киселев: ответом на убийство Дугиной может быть денацификация Украины
"Самые искренние слова соболезнования всем, кто знал и понимал, что такое семья Дугиных и кто такая Даша. Настоящий патриот и, как ни странно прозвучит, боец за независимость и суверенитет России", — с такими словами выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
На церемонии прощания также взял слово губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Мы будем помнить ее всегда, а дело ее и всех наших героев, русских воинов, которые сегодня сражаются за Россию, за наш народ, будет жить вечно. И победа будет за нами, за нами Бог, за нами правда", — сказал глава региона.
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Вчера, 14:40
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Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.
Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 11:37
Дугин рассказал, что хотел воспитать дочь так, как он видит идеал человека
 
Дарья ДугинаМоскваАлександр ДугинРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)ЛДПРГосдума РФЛига безопасного интернетаПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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