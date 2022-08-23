https://ria.ru/20220823/dugina-1811513128.html

В Москве простились с Дарьей Дугиной

В Москве простились с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022

В Москве простились с Дарьей Дугиной

В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной, убитой по заказу украинских спецслужб, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:12

2022-08-23T12:12

2022-08-23T18:22

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александр дугин

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лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Москве завершилась церемония прощания с политологом и журналисткой Дарьей Дугиной, убитой по заказу украинских спецслужб, сообщил корреспондент РИА Новости.Панихида прошла в телецентре "Останкино".На церемонии присутствовали родные и близкие Дарьи Дугиной, в том числе ее родители Александр Дугин и Наталия Мелентьева.Среди тех, кто пришел на прощание, были лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина, бизнесмен Евгений Пригожин, писатель и политик Захар Прилепин, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Самые искренние слова соболезнования всем, кто знал и понимал, что такое семья Дугиных и кто такая Даша. Настоящий патриот и, как ни странно прозвучит, боец за независимость и суверенитет России", — с такими словами выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.На церемонии прощания также взял слово губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев."Мы будем помнить ее всегда, а дело ее и всех наших героев, русских воинов, которые сегодня сражаются за Россию, за наш народ, будет жить вечно. И победа будет за нами, за нами Бог, за нами правда", — сказал глава региона.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811525604.html

https://ria.ru/20220823/dugina-1811561686.html

https://ria.ru/20220823/soboleznovaniya-1811560829.html

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москва

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одинцовский район

московская область (подмосковье)

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"Не прославляйте меня" – философ и политолог Александр Дугин о последнем желании убитой дочери Философ и политолог Александр Дугин на прощании со своей убитой дочерью Дарьей Дугиной 2022-08-23T12:12 true PT1M00S

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