https://ria.ru/20220823/dugina-1811508920.html

Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов

Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов - РИА Новости, 23.08.2022

Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов

Исполнители и заказчики убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной предстанут перед международным трибуналом, а заказчик — лично Владимир Зеленский, заявил РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:01

2022-08-23T12:01

2022-08-23T12:02

происшествия

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

киев

владимир зеленский

украина

россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Исполнители и заказчики убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной предстанут перед международным трибуналом, а заказчик — лично Владимир Зеленский, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов."Я убежден, что виновные в заказе этого террористического акта - и исполнители, и заказчики, а заказчики находятся в Киеве, и заказчик — лично господин Зеленский, они обязательно предстанут перед судом международного трибунала", - сказал Миронов на церемонии прощания с Дарьей Дугиной.Он отметил, что юридический вердикт будет вынесен, но исторический суд уже вершится."Как говорили наши отцы и деды: "фашистская гадина должна быть уничтожена в своем логове". Логово - это Киев и полная денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного фашистского режима Зеленского", - сказал Миронов.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811498576.html

https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811460841.html

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украина

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Екатерина Зайцева

происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, владимир зеленский, украина, россия, сергей миронов