12:01 23.08.2022 (обновлено: 12:02 23.08.2022)
Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов
Миронов назвал Зеленского заказчиком убийства Дарьи Дугиной
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Исполнители и заказчики убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной предстанут перед международным трибуналом, а заказчик — лично Владимир Зеленский, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Я убежден, что виновные в заказе этого террористического акта - и исполнители, и заказчики, а заказчики находятся в Киеве, и заказчик — лично господин Зеленский, они обязательно предстанут перед судом международного трибунала", - сказал Миронов на церемонии прощания с Дарьей Дугиной.
Он отметил, что юридический вердикт будет вынесен, но исторический суд уже вершится.
"Как говорили наши отцы и деды: "фашистская гадина должна быть уничтожена в своем логове". Логово - это Киев и полная денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного фашистского режима Зеленского", - сказал Миронов.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.