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Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов - РИА Новости, 23.08.2022
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Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов
Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов - РИА Новости, 23.08.2022
Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов
Исполнители и заказчики убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной предстанут перед международным трибуналом, а заказчик — лично Владимир Зеленский, заявил РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:01
2022-08-23T12:02
происшествия
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Исполнители и заказчики убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной предстанут перед международным трибуналом, а заказчик — лично Владимир Зеленский, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов."Я убежден, что виновные в заказе этого террористического акта - и исполнители, и заказчики, а заказчики находятся в Киеве, и заказчик — лично господин Зеленский, они обязательно предстанут перед судом международного трибунала", - сказал Миронов на церемонии прощания с Дарьей Дугиной.Он отметил, что юридический вердикт будет вынесен, но исторический суд уже вершится."Как говорили наши отцы и деды: "фашистская гадина должна быть уничтожена в своем логове". Логово - это Киев и полная денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного фашистского режима Зеленского", - сказал Миронов.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811498576.html
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происшествия, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев, владимир зеленский, украина, россия, сергей миронов
Происшествия, Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Сергей Миронов
12:01 23.08.2022 (обновлено: 12:02 23.08.2022)
 
Заказчиком убийства Дугиной является лично Зеленский, заявил Миронов

Миронов назвал Зеленского заказчиком убийства Дарьи Дугиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов на церемонии прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Исполнители и заказчики убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной предстанут перед международным трибуналом, а заказчик — лично Владимир Зеленский, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Я убежден, что виновные в заказе этого террористического акта - и исполнители, и заказчики, а заказчики находятся в Киеве, и заказчик — лично господин Зеленский, они обязательно предстанут перед судом международного трибунала", - сказал Миронов на церемонии прощания с Дарьей Дугиной.
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 11:21
Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве
Он отметил, что юридический вердикт будет вынесен, но исторический суд уже вершится.
"Как говорили наши отцы и деды: "фашистская гадина должна быть уничтожена в своем логове". Логово - это Киев и полная денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного фашистского режима Зеленского", - сказал Миронов.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 07:16
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ПроисшествияДарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КиевВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСергей Миронов
 
 
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