11:43 23.08.2022 (обновлено: 14:34 23.08.2022)
Дугин рассказал о последних словах дочери
Философ Дугин: Дарья на фестивале "Традиция" заявила, что чувствует себя воином и героем
© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Философ Александр Дугин на прощании со своей дочерью Дарьей, убитой по заказу украинских спецслужб, рассказал о ее последних словах.
"Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света". Вот самое главное", — сказал он на траурной церемонии.
Как отметил Дугин, на его последней лекции, на которой присутствовала дочь, он рассказывал о том, что история — это "битва сил света и тьмы, Бога и его противника".
"Наша политическая ситуация, и наша война на Украине, но не с Украиной. Это тоже часть этой войны — света и тьмы", — продолжил философ.
По его словам, родители хотели воспитать Дарью так, как видят идеал человека, в первую очередь речь идет о вере.
"Но я хотел, чтобы она еще была и умным, православным человеком. Поэтому мы с ее мамой посоветовали ей стать философом. И она стала им", — сказал Дугин.
Политолог и журналист Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.
Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью выехала в Эстонию через Псковскую область.
Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.