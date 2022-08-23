https://ria.ru/20220823/dugin-1811504145.html

Дугин рассказал о последних словах дочери

Дугин рассказал о последних словах дочери - РИА Новости, 23.08.2022

Дугин рассказал о последних словах дочери

Философ Александр Дугин на прощании со своей дочерью Дарьей, убитой по заказу украинских спецслужб, рассказал о ее последних словах. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:43

2022-08-23T11:43

2022-08-23T14:34

александр дугин

россия

одинцовский район

подрыв автомобиля дарьи дугиной

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дарья дугина

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Философ Александр Дугин на прощании со своей дочерью Дарьей, убитой по заказу украинских спецслужб, рассказал о ее последних словах."Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света". Вот самое главное", — сказал он на траурной церемонии.Как отметил Дугин, на его последней лекции, на которой присутствовала дочь, он рассказывал о том, что история — это "битва сил света и тьмы, Бога и его противника".По его словам, родители хотели воспитать Дарью так, как видят идеал человека, в первую очередь речь идет о вере.Политолог и журналист Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью выехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811498576.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

россия

одинцовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр дугин, россия, одинцовский район, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дарья дугина, московская область (подмосковье), общество