Рейтинг@Mail.ru
Дугин рассказал о последних словах дочери - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/dugin-1811504145.html
Дугин рассказал о последних словах дочери
Дугин рассказал о последних словах дочери - РИА Новости, 23.08.2022
Дугин рассказал о последних словах дочери
Философ Александр Дугин на прощании со своей дочерью Дарьей, убитой по заказу украинских спецслужб, рассказал о ее последних словах. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:43
2022-08-23T14:34
александр дугин
россия
одинцовский район
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дарья дугина
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Философ Александр Дугин на прощании со своей дочерью Дарьей, убитой по заказу украинских спецслужб, рассказал о ее последних словах."Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света". Вот самое главное", — сказал он на траурной церемонии.Как отметил Дугин, на его последней лекции, на которой присутствовала дочь, он рассказывал о том, что история — это "битва сил света и тьмы, Бога и его противника".По его словам, родители хотели воспитать Дарью так, как видят идеал человека, в первую очередь речь идет о вере.Политолог и журналист Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью выехала в Эстонию через Псковскую область.Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811498576.html
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_df312ef20f061d693f15f14e6c778ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дугин, россия, одинцовский район, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дарья дугина, московская область (подмосковье), общество
Александр Дугин, Россия, Одинцовский район, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дарья Дугина, Московская область (Подмосковье), Общество
11:43 23.08.2022 (обновлено: 14:34 23.08.2022)
 
Дугин рассказал о последних словах дочери

Философ Дугин: Дарья на фестивале "Традиция" заявила, что чувствует себя воином и героем

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Философ Александр Дугин на прощании со своей дочерью Дарьей, убитой по заказу украинских спецслужб, рассказал о ее последних словах.
"Когда мы с ней говорили на фестивале "Традиция", она говорит мне: "Папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Я хочу быть на стороне сил света". Вот самое главное", — сказал он на траурной церемонии.
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 11:21
Слуцкий предложил назвать именем Дугиной улицу или площадь в Киеве
Как отметил Дугин, на его последней лекции, на которой присутствовала дочь, он рассказывал о том, что история — это "битва сил света и тьмы, Бога и его противника".

"Наша политическая ситуация, и наша война на Украине, но не с Украиной. Это тоже часть этой войны — света и тьмы", — продолжил философ.

По его словам, родители хотели воспитать Дарью так, как видят идеал человека, в первую очередь речь идет о вере.
"Но я хотел, чтобы она еще была и умным, православным человеком. Поэтому мы с ее мамой посоветовали ей стать философом. И она стала им", — сказал Дугин.
Политолог и журналист Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.
Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной исполнительница убийства с дочерью выехала в Эстонию через Псковскую область.
Владимир Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.
Дарья Дугина
21 августа, 20:00
В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией
 
Александр ДугинРоссияОдинцовский районПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дарья ДугинаМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала