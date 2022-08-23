https://ria.ru/20220823/duda-1811647984.html

Посол в Польше оценил предложение Дуды ликвидировать "Северный поток — 2"

Посол в Польше оценил предложение Дуды ликвидировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2022

Посол в Польше оценил предложение Дуды ликвидировать "Северный поток — 2"

Посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал предложения польского президента Анджея Дуды ликвидировать "Северный поток — 2", назвав высказывания личными... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:59

2022-08-23T17:59

2022-08-23T17:59

экономика

анджей дуда

польша

россия

германия

nord stream 2 ag

газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал предложения польского президента Анджея Дуды ликвидировать "Северный поток — 2", назвав высказывания личными пожеланиями главы государства.Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток — 2". По его словам, нет возврата к "business as usual", когда речь идет об отношениях с Россией."Со стороны президента Польши, который к "Северному потоку — 2" отношения непосредственного не имеет, не полномочен принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций других стран", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Отвечая на вопрос ведущего телеканала, дипломат подтвердил, что такого рода заявления являются "политической риторикой"."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.

https://ria.ru/20220817/potok-1810130847.html

https://ria.ru/20220811/potok-1808817978.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, анджей дуда, польша, россия, германия, nord stream 2 ag, газпром, северный поток — 2