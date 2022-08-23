Посол в Польше оценил предложение Дуды ликвидировать "Северный поток — 2"
Посол в Польше Андреев: Дуда не полномочен принимать решения по "Северному потоку — 2"
Объекты газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал предложения польского президента Анджея Дуды ликвидировать "Северный поток — 2", назвав высказывания личными пожеланиями главы государства.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток — 2". По его словам, нет возврата к "business as usual", когда речь идет об отношениях с Россией.
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"Со стороны президента Польши, который к "Северному потоку — 2" отношения непосредственного не имеет, не полномочен принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций других стран", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Отвечая на вопрос ведущего телеканала, дипломат подтвердил, что такого рода заявления являются "политической риторикой".
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.
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