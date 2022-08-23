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Посол в Польше оценил предложение Дуды ликвидировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2022
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Посол в Польше оценил предложение Дуды ликвидировать "Северный поток — 2"
Посол в Польше оценил предложение Дуды ликвидировать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 23.08.2022
Посол в Польше оценил предложение Дуды ликвидировать "Северный поток — 2"
Посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал предложения польского президента Анджея Дуды ликвидировать "Северный поток — 2", назвав высказывания личными... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:59
2022-08-23T17:59
экономика
анджей дуда
польша
россия
германия
nord stream 2 ag
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал предложения польского президента Анджея Дуды ликвидировать "Северный поток — 2", назвав высказывания личными пожеланиями главы государства.Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток — 2". По его словам, нет возврата к "business as usual", когда речь идет об отношениях с Россией."Со стороны президента Польши, который к "Северному потоку — 2" отношения непосредственного не имеет, не полномочен принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций других стран", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Отвечая на вопрос ведущего телеканала, дипломат подтвердил, что такого рода заявления являются "политической риторикой"."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.
https://ria.ru/20220817/potok-1810130847.html
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экономика, анджей дуда, польша, россия, германия, nord stream 2 ag, газпром, северный поток — 2
Экономика, Анджей Дуда, Польша, Россия, Германия, Nord Stream 2 AG, Газпром, Северный поток — 2
17:59 23.08.2022
 
Посол в Польше оценил предложение Дуды ликвидировать "Северный поток — 2"

Посол в Польше Андреев: Дуда не полномочен принимать решения по "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты газопровода "Северный поток — 2"
Объекты газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев прокомментировал предложения польского президента Анджея Дуды ликвидировать "Северный поток — 2", назвав высказывания личными пожеланиями главы государства.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток — 2". По его словам, нет возврата к "business as usual", когда речь идет об отношениях с Россией.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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"Со стороны президента Польши, который к "Северному потоку — 2" отношения непосредственного не имеет, не полномочен принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций других стран", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Отвечая на вопрос ведущего телеканала, дипломат подтвердил, что такого рода заявления являются "политической риторикой".
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной военной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока — 2". В ФРГ заявляли, что проект фактически заморожен.
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ЭкономикаАнджей ДудаПольшаРоссияГерманияNord Stream 2 AGГазпромСеверный поток — 2
 
 
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