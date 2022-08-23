https://ria.ru/20220823/dtp-1811691461.html
В Свердловской области в ДТП погиб человек
В Свердловской области в ДТП погиб человек - РИА Новости, 23.08.2022
В Свердловской области в ДТП погиб человек
Один человек погиб, еще шестеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T20:33
2022-08-23T20:33
2022-08-23T20:33
происшествия
авто
hyundai genesis
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.По данным ведомства, вечером во вторник на 11 километре автодороги Нижняя Тура – Качканар водитель Hyundai Sonata при обгоне в запрещенном для этого месте столкнулся с двигавшимися во встречном направлении "Ладой Приорой" и пикапом Tianye Admiral, которые от удара съехали в кювет."В результате ДТП водитель Hyundai скончался в больнице, еще шесть человек с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают их личности и степень тяжести причиненного вреда здоровью", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС провели деблокировку и эвакуацию пострадавших, а также проливку автомобилей. На период осмотра места ДТП и установления обстоятельств аварии движение транспортных потоков на участке дороги временно ограничено, инспекторы ДПС организовали реверсивное движение.
https://ria.ru/20220823/dtp-1811660554.html
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происшествия, авто, hyundai genesis, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Hyundai Genesis, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области в ДТП погиб человек
ГИБДД: в ДТП с участием трех автомобилей в Свердловской области погиб человек