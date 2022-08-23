https://ria.ru/20220823/dtp-1811691461.html

В Свердловской области в ДТП погиб человек

В Свердловской области в ДТП погиб человек - РИА Новости, 23.08.2022

В Свердловской области в ДТП погиб человек

Один человек погиб, еще шестеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T20:33

2022-08-23T20:33

2022-08-23T20:33

происшествия

авто

hyundai genesis

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811691146_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_35ab84690633f6dc6a3257f0b569adec.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.По данным ведомства, вечером во вторник на 11 километре автодороги Нижняя Тура – Качканар водитель Hyundai Sonata при обгоне в запрещенном для этого месте столкнулся с двигавшимися во встречном направлении "Ладой Приорой" и пикапом Tianye Admiral, которые от удара съехали в кювет."В результате ДТП водитель Hyundai скончался в больнице, еще шесть человек с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают их личности и степень тяжести причиненного вреда здоровью", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС провели деблокировку и эвакуацию пострадавших, а также проливку автомобилей. На период осмотра места ДТП и установления обстоятельств аварии движение транспортных потоков на участке дороги временно ограничено, инспекторы ДПС организовали реверсивное движение.

https://ria.ru/20220823/dtp-1811660554.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, hyundai genesis, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)