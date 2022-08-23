https://ria.ru/20220823/dtp-1811660554.html

В Нижегородской области пьяные подростки протаранили машину ДПС

В Нижегородской области пьяные подростки протаранили машину ДПС - РИА Новости, 23.08.2022

В Нижегородской области пьяные подростки протаранили машину ДПС

Автомобиль под управлением 17-летнего подростка и с восемью несовершеннолетними пассажирами врезался в полицейский автомобиль, который пытался остановить... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:29

2022-08-23T18:29

2022-08-23T18:29

нижегородская область

происшествия

россия

авто

подростки

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Автомобиль под управлением 17-летнего подростка и с восемью несовершеннолетними пассажирами врезался в полицейский автомобиль, который пытался остановить нарушителей, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Инцидент произошел в 22.00 12 августа, но ранее о нем не сообщалось."Участковый уполномоченный полиции заметил отечественную легковушку, водитель которой постоянно менял траекторию движения, создавая опасные ситуации для других участников дорожного движения. Сотрудник полиции жестом подал сигнал об остановке, однако водитель "ВАЗа" увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейский принял решение о преследовании. На трассе он обогнал "ВАЗ" и постарался преградить ему дальнейший путь. Однако водитель легковушки скорость не снизил и совершил столкновение со служебным автомобилем, после чего наконец прекратил движение", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате наезда никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения."Участковый уполномоченный вместе с коллегой подбежал к автомобилю правонарушителя и увидел в салоне девять несовершеннолетних, большая часть которых находилась в состоянии опьянения", - подчеркивается в сообщении.Было установлено, что за рулем автомашины находился 17-летний житель поселка Арья, на момент управления он был трезв. Из остальных восьми несовершеннолетних, находившихся в салоне автомобиля, у пятерых установлено состояние алкогольного опьянения. Полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит матери одного из подростков. Она разрешила своему 17-летнему сыну покататься на машине, а тот передал управление другу. За передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему прав, женщина привлечена к административной ответственности по статье 12.7 КоАП. Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.В отношении молодого человека, управлявшего автомобилем, составлено шесть административных протоколов, в том числе за управление автомобилем без прав, невыполнение требования об остановке машины, нарушение правил перевозки людей и применения ремней безопасности.В отношении пяти подростков составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в запрещенных местах), в отношении их родителей - по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). "Со всеми участниками инцидента и их родителями проведены профилактические беседы. Кроме того, пятеро подростков поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление спиртных напитков", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220821/dtp-1811108149.html

https://ria.ru/20220811/dtp-1808857514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нижегородская область, происшествия, россия, авто, подростки, дтп