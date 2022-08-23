Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с автобусом
Губернатор Русских: сердечный приступ у водителя мог спровоцировать ДТП под Ульяновском
© Фото : ГУ МВД России по Ульяновской областиПоследствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области. Архивное фото
САМАРА, 23 авг – РИА Новости. Сердечный приступ, по предварительным данным, случился у водителя фуры, спровоцировавшего крупную аварию с 16 погибшими в Ульяновской области, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских.
Крупная авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
По информации МИД Киргизии, в аварии погибли 16 человек, из которых 14 – жители этой республики. Еще трое кыргызстанцев попали в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня в Киргизии объявлен траур.
"По некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры, которая врезалась, случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым. Информация проверяется, но предварительные данные такие", - сказал Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.
Он также поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД провести в ближайшее время месячник, в рамках которого будут проверяться состояние здоровья водителей большегрузов и базовые требования к таким транспортным средствам.
Русских выразил соболезнования родственникам погибших. Их память участники заседания почтили минутой молчания.
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