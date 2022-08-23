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Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.08.2022
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Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с автобусом
Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.08.2022
Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с автобусом
Сердечный приступ, по предварительным данным, случился у водителя фуры, спровоцировавшего крупную аварию с 16 погибшими в Ульяновской области, сообщил во... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:52
2022-08-23T09:52
происшествия
ульяновская область
киргизия
алексей русских
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САМАРА, 23 авг – РИА Новости. Сердечный приступ, по предварительным данным, случился у водителя фуры, спровоцировавшего крупную аварию с 16 погибшими в Ульяновской области, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских.Крупная авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.По информации МИД Киргизии, в аварии погибли 16 человек, из которых 14 – жители этой республики. Еще трое кыргызстанцев попали в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня в Киргизии объявлен траур.Он также поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД провести в ближайшее время месячник, в рамках которого будут проверяться состояние здоровья водителей большегрузов и базовые требования к таким транспортным средствам.Русских выразил соболезнования родственникам погибших. Их память участники заседания почтили минутой молчания.
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ульяновская область
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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области
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происшествия, ульяновская область, киргизия, алексей русских
Происшествия, Ульяновская область, Киргизия, Алексей Русских
09:52 23.08.2022
 
Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с автобусом

Губернатор Русских: сердечный приступ у водителя мог спровоцировать ДТП под Ульяновском

© Фото : ГУ МВД России по Ульяновской областиПоследствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : ГУ МВД России по Ульяновской области
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области. Архивное фото
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САМАРА, 23 авг – РИА Новости. Сердечный приступ, по предварительным данным, случился у водителя фуры, спровоцировавшего крупную аварию с 16 погибшими в Ульяновской области, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских.
Крупная авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.
По информации МИД Киргизии, в аварии погибли 16 человек, из которых 14 – жители этой республики. Еще трое кыргызстанцев попали в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня в Киргизии объявлен траур.
"По некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры, которая врезалась, случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым. Информация проверяется, но предварительные данные такие", - сказал Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.
Он также поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД провести в ближайшее время месячник, в рамках которого будут проверяться состояние здоровья водителей большегрузов и базовые требования к таким транспортным средствам.
Русских выразил соболезнования родственникам погибших. Их память участники заседания почтили минутой молчания.
Последствия ДТП в Николаевском районе Ульяновской области
21 августа, 17:55
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2022 году
 
ПроисшествияУльяновская областьКиргизияАлексей Русских
 
 
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