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Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с автобусом

Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.08.2022

Ульяновский губернатор назвал возможную причину крупного ДТП с автобусом

Сердечный приступ, по предварительным данным, случился у водителя фуры, спровоцировавшего крупную аварию с 16 погибшими в Ульяновской области, сообщил во... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:52

2022-08-23T09:52

2022-08-23T09:52

происшествия

ульяновская область

киргизия

алексей русских

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САМАРА, 23 авг – РИА Новости. Сердечный приступ, по предварительным данным, случился у водителя фуры, спровоцировавшего крупную аварию с 16 погибшими в Ульяновской области, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских.Крупная авария произошла на трассе в Ульяновской области в воскресенье. Согласно данным УМВД, причиной ДТП стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками.По информации МИД Киргизии, в аварии погибли 16 человек, из которых 14 – жители этой республики. Еще трое кыргызстанцев попали в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня в Киргизии объявлен траур.Он также поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД провести в ближайшее время месячник, в рамках которого будут проверяться состояние здоровья водителей большегрузов и базовые требования к таким транспортным средствам.Русских выразил соболезнования родственникам погибших. Их память участники заседания почтили минутой молчания.

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ульяновская область

киргизия

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Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области Кадры с места крупного ДТП в Ульяновской области 2022-08-23T09:52 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, киргизия, алексей русских