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Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового - РИА Новости, 23.08.2022
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Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового
Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового - РИА Новости, 23.08.2022
Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового
Объем российского рынка беспилотных воздушных судов к 2030 году может вырасти с 1,5% до 10% от мирового, такое мнение РИА Новости выразил гендиректор ассоциации РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T04:48
2022-08-23T04:48
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Объем российского рынка беспилотных воздушных судов к 2030 году может вырасти с 1,5% до 10% от мирового, такое мнение РИА Новости выразил гендиректор ассоциации "Аэронекст", член рабочей группы НТИ "Аэронет" Глеб Бабинцев."Если доверять иностранным аналитикам и их цифрам, то по объему рынка беспилотников Россия составляет порядка 1,5-2% от мирового. К 2030 году мы можем вырасти до 10%", - сказал Бабинцев.Однако таких результатов, по словам эксперта, удастся достичь только при решении ряда отраслевых задач."Если государственный подход к авиации изменится, появится более конструктивная работа власти с бизнесом – результат будет. Пока что отношение авиационных властей и государства в целом к индустрии беспилотных авиационных систем "прохладное". Кое-что начинает меняться, и, надеюсь, это понимание приходит", - рассказал Бабинцев.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
04:48 23.08.2022
 
Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового

гендиректор "Аэронекст" Бабинцев предположил возможный рост российского рынка дронов

© Фото : технологические конкурсы Up GreatГенеральный директор Ассоциации AeroNext Глеб Бабинцев
Генеральный директор Ассоциации AeroNext Глеб Бабинцев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : технологические конкурсы Up Great
Генеральный директор Ассоциации AeroNext Глеб Бабинцев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Объем российского рынка беспилотных воздушных судов к 2030 году может вырасти с 1,5% до 10% от мирового, такое мнение РИА Новости выразил гендиректор ассоциации "Аэронекст", член рабочей группы НТИ "Аэронет" Глеб Бабинцев.
"Если доверять иностранным аналитикам и их цифрам, то по объему рынка беспилотников Россия составляет порядка 1,5-2% от мирового. К 2030 году мы можем вырасти до 10%", - сказал Бабинцев.
Однако таких результатов, по словам эксперта, удастся достичь только при решении ряда отраслевых задач.
"Если государственный подход к авиации изменится, появится более конструктивная работа власти с бизнесом – результат будет. Пока что отношение авиационных властей и государства в целом к индустрии беспилотных авиационных систем "прохладное". Кое-что начинает меняться, и, надеюсь, это понимание приходит", - рассказал Бабинцев.
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