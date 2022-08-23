https://ria.ru/20220823/drony-1811457744.html

Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового

Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового - РИА Новости, 23.08.2022

Объем российского рынка дронов к 2030 году может вырасти до 10% от мирового

Объем российского рынка беспилотных воздушных судов к 2030 году может вырасти с 1,5% до 10% от мирового, такое мнение РИА Новости выразил гендиректор ассоциации РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T04:48

2022-08-23T04:48

2022-08-23T04:48

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Объем российского рынка беспилотных воздушных судов к 2030 году может вырасти с 1,5% до 10% от мирового, такое мнение РИА Новости выразил гендиректор ассоциации "Аэронекст", член рабочей группы НТИ "Аэронет" Глеб Бабинцев."Если доверять иностранным аналитикам и их цифрам, то по объему рынка беспилотников Россия составляет порядка 1,5-2% от мирового. К 2030 году мы можем вырасти до 10%", - сказал Бабинцев.Однако таких результатов, по словам эксперта, удастся достичь только при решении ряда отраслевых задач."Если государственный подход к авиации изменится, появится более конструктивная работа власти с бизнесом – результат будет. Пока что отношение авиационных властей и государства в целом к индустрии беспилотных авиационных систем "прохладное". Кое-что начинает меняться, и, надеюсь, это понимание приходит", - рассказал Бабинцев.

https://ria.ru/20220819/dron-1810660114.html

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экономика, технологии, россия