https://ria.ru/20220823/dostavka-1811569063.html

Delivery Club продолжит работать под прежним брендом

Delivery Club продолжит работать под прежним брендом - РИА Новости, 23.08.2022

Delivery Club продолжит работать под прежним брендом

Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club после его перехода к "Яндексу" продолжит работать под прежним брендом, его приложения и сайт останутся, РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:07

2022-08-23T15:07

2022-08-23T15:07

россия

delivery club

яндекс

сбер

экономика

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club после его перехода к "Яндексу" продолжит работать под прежним брендом, его приложения и сайт останутся, сообщил руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов.Delivery Club входит в совместное предприятие VK и Сбера "О2О Холдинг". Однако ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен". Сторонам еще предстоит получить регуляторные одобрения."После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений", - написал Маресов в блоге "Яндекса".Он отметил, что Delivery Club работает более чем в 300 городах России, каждый месяц доставляя миллионы заказов. "Мы хотим соединить масштаб "Деливери" с нашими технологиями, с инфраструктурой "Яндекс.Еды" и "Лавки", чтобы сделать доставку еды, продуктов и повседневных товаров по-настоящему ежедневным сервисом, каким сегодня стал сервис такси", - заявил Маресов.По его словам, для пользователей станет больше выбор, так как они смогут заказывать еду из всех ресторанов и магазинов, которые сотрудничают с "Яндекс.Едой" и Delivery Club, а доставка станет быстрее за счет единой системы распределения заказов и увеличения количества курьеров.Будет выгода и для курьеров - вырастет плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, и они будут чаще получать заказы поблизости от того места, где находятся, отметил Маресов.

https://ria.ru/20220823/vk-1811478084.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, delivery club, яндекс, сбер, экономика