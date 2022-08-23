https://ria.ru/20220823/dostavka-1811569063.html
Delivery Club продолжит работать под прежним брендом
Delivery Club продолжит работать под прежним брендом - РИА Новости, 23.08.2022
Delivery Club продолжит работать под прежним брендом
Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club после его перехода к "Яндексу" продолжит работать под прежним брендом, его приложения и сайт останутся, РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:07
2022-08-23T15:07
2022-08-23T15:07
россия
delivery club
яндекс
сбер
экономика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club после его перехода к "Яндексу" продолжит работать под прежним брендом, его приложения и сайт останутся, сообщил руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов.Delivery Club входит в совместное предприятие VK и Сбера "О2О Холдинг". Однако ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу" "Новости" и "Дзен". Сторонам еще предстоит получить регуляторные одобрения."После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений", - написал Маресов в блоге "Яндекса".Он отметил, что Delivery Club работает более чем в 300 городах России, каждый месяц доставляя миллионы заказов. "Мы хотим соединить масштаб "Деливери" с нашими технологиями, с инфраструктурой "Яндекс.Еды" и "Лавки", чтобы сделать доставку еды, продуктов и повседневных товаров по-настоящему ежедневным сервисом, каким сегодня стал сервис такси", - заявил Маресов.По его словам, для пользователей станет больше выбор, так как они смогут заказывать еду из всех ресторанов и магазинов, которые сотрудничают с "Яндекс.Едой" и Delivery Club, а доставка станет быстрее за счет единой системы распределения заказов и увеличения количества курьеров.Будет выгода и для курьеров - вырастет плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, и они будут чаще получать заказы поблизости от того места, где находятся, отметил Маресов.
https://ria.ru/20220823/vk-1811478084.html
https://ria.ru/20220822/petrov-1811374971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, delivery club, яндекс, сбер, экономика
Россия, Delivery Club, Яндекс, Сбер, Экономика
Delivery Club продолжит работать под прежним брендом
Сервис Delivery Club после перехода к "Яндексу" продолжит работу под прежним брендом
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club после его перехода к "Яндексу" продолжит работать под прежним брендом, его приложения и сайт останутся, сообщил руководитель "Яндекс.Еды" Роман Маресов.
Delivery Club
входит в совместное предприятие VK и Сбера
"О2О Холдинг". Однако ранее во вторник VK сообщила, что выходит из СП, получая 100% долей в Delivery Club. Компания планирует до конца года закрыть и эту сделку, и обменять этот сервис на принадлежащие "Яндексу
" "Новости" и "Дзен". Сторонам еще предстоит получить регуляторные одобрения.
"После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений", - написал Маресов в блоге "Яндекса".
Он отметил, что Delivery Club работает более чем в 300 городах России
, каждый месяц доставляя миллионы заказов. "Мы хотим соединить масштаб "Деливери" с нашими технологиями, с инфраструктурой "Яндекс.Еды" и "Лавки", чтобы сделать доставку еды, продуктов и повседневных товаров по-настоящему ежедневным сервисом, каким сегодня стал сервис такси", - заявил Маресов.
По его словам, для пользователей станет больше выбор, так как они смогут заказывать еду из всех ресторанов и магазинов, которые сотрудничают с "Яндекс.Едой" и Delivery Club, а доставка станет быстрее за счет единой системы распределения заказов и увеличения количества курьеров.
Будет выгода и для курьеров - вырастет плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, и они будут чаще получать заказы поблизости от того места, где находятся, отметил Маресов.