В Донецке из-за мины "Лепесток" пострадал мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин: житель города пострадал из-за противопехотной мины "Лепесток"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал из-за противопехотной мины ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В Кировском районе (Донецка - ред.) от мины "Лепесток" пострадал еще один житель города 1971 года рождения. Госпитализирован в городскую больницу № 24", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР ранее во вторник сообщал о ранении девушки при детонации мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.