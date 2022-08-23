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ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 23.08.2022
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ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые
ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые
Три мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны украинских войск, следует из сообщения мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:33
2022-08-23T22:56
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
калининский район
артем
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Три мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны украинских войск, следует из сообщения мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале.Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что на улице Челюскинцев в своей машине при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина 1971 года рождения, на проспекте Дзержинского — скончался молодой человек 2004 года рождения.В штабе добавили, что в результате обстрелов повреждена гостиница Central по улице Артема и здание администрации главы ДНР, где начался пожар.Ранее сегодня Кулемзин рассказал о "мощных прилетах" в Ворошиловском и Калининском районах Донецка. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что ранения получили шесть мирных жителей, произошло прямое попадание в многоквартирный дом, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza. Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров.Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220823/donbass-1811505754.html
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донецкая народная республика
донецк (днр)
калининский район
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), калининский район, артем, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Калининский район, Артем, Алексей Кулемзин (Донецк)
12:33 23.08.2022 (обновлено: 22:56 23.08.2022)
 
ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые

Несколько человек погибли и пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание администрации главы Донецкой Народной Республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке
Здание администрации главы Донецкой Народной Республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание администрации главы Донецкой Народной Республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Три мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны украинских войск, следует из сообщения мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале.
"В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина", — написал он.
Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что на улице Челюскинцев в своей машине при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина 1971 года рождения, на проспекте Дзержинского — скончался молодой человек 2004 года рождения.
В штабе добавили, что в результате обстрелов повреждена гостиница Central по улице Артема и здание администрации главы ДНР, где начался пожар.
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Ранее сегодня Кулемзин рассказал о "мощных прилетах" в Ворошиловском и Калининском районах Донецка. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что ранения получили шесть мирных жителей, произошло прямое попадание в многоквартирный дом, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza.
"Разрушения весьма значительны, тяжелая артиллерия в самом центре города, прямые попадания в жилые дома, осколки, очень большие разрушения, сейчас все это выясняется, обследуется. <...> Специалисты все установят, безусловно, но по звукам это похоже на артиллерию НАТО", — добавил он.
Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров.
Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 12:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами натовского калибра
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Калининский районАртемАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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