https://ria.ru/20220823/donetsk-1811520329.html

ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые

ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые

Три мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны украинских войск, следует из сообщения мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:33

2022-08-23T12:33

2022-08-23T22:56

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

калининский район

артем

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Три мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны украинских войск, следует из сообщения мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале.Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что на улице Челюскинцев в своей машине при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина 1971 года рождения, на проспекте Дзержинского — скончался молодой человек 2004 года рождения.В штабе добавили, что в результате обстрелов повреждена гостиница Central по улице Артема и здание администрации главы ДНР, где начался пожар.Ранее сегодня Кулемзин рассказал о "мощных прилетах" в Ворошиловском и Калининском районах Донецка. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что ранения получили шесть мирных жителей, произошло прямое попадание в многоквартирный дом, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza. Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров.Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220823/donbass-1811505754.html

https://ria.ru/20220823/donbass-1811518183.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

калининский район

артем

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), калининский район, артем, алексей кулемзин (донецк)