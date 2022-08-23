12:33 23.08.2022 (обновлено: 22:56 23.08.2022)
ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые
Несколько человек погибли и пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание администрации главы Донецкой Народной Республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке
Здание администрации главы Донецкой Народной Республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Три мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны украинских войск, следует из сообщения мэра города Алексея Кулемзина в Telegram-канале.
"В результате обстрела Ворошиловского района погиб 25-летний мужчина", — написал он.
Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что на улице Челюскинцев в своей машине при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина 1971 года рождения, на проспекте Дзержинского — скончался молодой человек 2004 года рождения.
В штабе добавили, что в результате обстрелов повреждена гостиница Central по улице Артема и здание администрации главы ДНР, где начался пожар.
Ранее сегодня Кулемзин рассказал о "мощных прилетах" в Ворошиловском и Калининском районах Донецка. В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что ранения получили шесть мирных жителей, произошло прямое попадание в многоквартирный дом, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza.
"Разрушения весьма значительны, тяжелая артиллерия в самом центре города, прямые попадания в жилые дома, осколки, очень большие разрушения, сейчас все это выясняется, обследуется. <...> Специалисты все установят, безусловно, но по звукам это похоже на артиллерию НАТО", — добавил он.
Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров.
Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.