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В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом - РИА Новости, 23.08.2022
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В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом
В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом - РИА Новости, 23.08.2022
В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом
Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находится район торгового центра Green... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:11
2022-08-23T12:11
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находится район торгового центра Green Plaza, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Под обстрелом район ТЦ Green Plaza... Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Также, как сообщил мэр, попадания украинских снарядов были зафиксированы в районе проспекта Маяковского.
https://ria.ru/20220823/donbass-1811505754.html
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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
12:11 23.08.2022
 
В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом

В Ворошиловском районе Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находится район торгового центра Green Plaza, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Под обстрелом район ТЦ Green Plaza... Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Также, как сообщил мэр, попадания украинских снарядов были зафиксированы в районе проспекта Маяковского.
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
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Донецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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