https://ria.ru/20220823/donetsk-1811512940.html

В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом

В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом - РИА Новости, 23.08.2022

В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом

Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находится район торгового центра Green... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:11

2022-08-23T12:11

2022-08-23T12:11

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находится район торгового центра Green Plaza, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Под обстрелом район ТЦ Green Plaza... Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Также, как сообщил мэр, попадания украинских снарядов были зафиксированы в районе проспекта Маяковского.

https://ria.ru/20220823/donbass-1811505754.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)