https://ria.ru/20220823/donetsk-1811512940.html
В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом
В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом - РИА Новости, 23.08.2022
В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом
Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находится район торгового центра Green... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:11
2022-08-23T12:11
2022-08-23T12:11
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Прямое попадание в многоквартирный дом зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находится район торгового центра Green Plaza, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Под обстрелом район ТЦ Green Plaza... Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом в Ворошиловском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Также, как сообщил мэр, попадания украинских снарядов были зафиксированы в районе проспекта Маяковского.
https://ria.ru/20220823/donbass-1811505754.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В центре Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом
В Ворошиловском районе Донецка зафиксировали прямое попадание в многоквартирный дом