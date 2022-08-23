https://ria.ru/20220823/donbass-1811494094.html

Российские военкоры рассказали о работе в Донбассе

Российские военкоры рассказали о работе в Донбассе - РИА Новости, 23.08.2022

Российские военкоры рассказали о работе в Донбассе

Хороший внедорожник, продуманный сухпаек, военный проводник и минимум две аптечки – это все необходимо военкорам в Донбассе, а вот синий бронежилет с надписью... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:05

2022-08-23T11:05

2022-08-23T11:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Хороший внедорожник, продуманный сухпаек, военный проводник и минимум две аптечки – это все необходимо военкорам в Донбассе, а вот синий бронежилет с надписью "PRESS" именно в этой местности носить опасно, потому что он становится мишенью для украинских военных, об этом рассказали РИА Новости российские военкоры.День воинской славы отмечается в России 23 августа. Военные журналисты, работающие на передовой, рассказывают, в каких условиях сейчас добывают новости.Военные корреспонденты с самого начала специальной военной операции находятся в Донбассе и на освобождённых территориях Украины, и первое, с чем они столкнулись, – это бытовые условия. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев рассказал, что он и его группа не знает, где могут оказаться завтра и где им придется ночевать."Надо быть готовыми спать где угодно, начиная от подвала. Планирование в условиях театра военных действий и тех особенностей на СВО – сведено к нулю, мы с вечера не знаем, что мы будем делать следующим днем, абсолютно не знаем", - сказал Журавлев.По его словам, для оперативного передвижения просто необходим автомобиль, и именно машина - это важная составляющая жизни военкора в горячей точке. Журавлев подчеркивает, что в день группа может проехать от 150 до 300 километров."Мы работаем на автомобилях … это дает автономность, мобильность, потому что пребывание на фронте, фронтовой зоне в автономном режиме - это огромное количество снаряжения и вещей, начиная от приспособлений, оборудования для готовки еды, оборудования спальных мест, одежда, медикаменты и все то, что нужно человеку для более-менее "комфортного" пребывания в условиях вооруженного конфликта", - отметил журналист и добавил, что еще обязательно в машине у корреспондентов - канистра бензина и два запасных колеса.Вопрос питания при выполнении редакционного задания тоже стоит остро, и о нем нужно позаботиться заранее, говорит военный корреспондент RT Максим Аль-Тури."Если едешь на задание далеко, в освобождённые районы, обязательно нужно заранее подумать о еде, часто спасает сухпаек. Связь плохая или отсутствует, для этого всегда у нас в наличии спутниковый телефон и рации для переговоров", - подчеркнул Аль-Тури и сообщил, что для передвижения нужен обязательно внедорожник, потому что дорог зачастую просто нет, а если и есть, то они могут быть заминированы.Безопасность – пожалуй, самый главный вопрос при работе военкоров. Журналисты соблюдают правила безопасности в горячей точке постоянно, используют бронежилеты, но синий бронежилет с надписью "PRESS" в Донбассе носить опасно. Аль-Тури сообщает, что, если в других горячих точках синий бронежилет мог спасти, то там он становится мишенью для украинских военных.Другой корреспондент RT Валентин Горшенин говорит, что помимо бронежилета, средств защиты и шлема, у него с собой всегда две аптечки."Одна аптечка у меня находится на поясе, когда я еду снимать на съемки. Вторая аптечка висит на рюкзаке. Например, по городу мирному мне нужно пойти в магазин или в аптеку, ну такие частные нужды, я же не надеваю бронежилет, чтобы просто по городу пройтись, я беру с собой рюкзак. На этом рюкзаке у меня аптечка висит всегда, на случай, если будет обстрел какой-то. На случай, если понадобится неотложная доврачебная помощь гражданским лицам, которые могут на твоих глазах пострадать, или тебе самому", - рассказывает Горшенин.Другим набором правил пользуется журналист "Известий" Дмитрий Зименкин: ходить по твердому, не наступать на обочины, слышишь протяженный свист – падай.Присутствие военного проводника на передовой необходимо, заявляют военные корреспонденты RT и "Известий"."Съемки бывают разные. На обстрелы мирных районов мы всегда ездим одни. На позиции чаще с сопровождающим или встречающим. Все по предварительной договоренности. Просто так сесть и поехать "на войну" нельзя", - утверждает журналист "Известий" Валентин Трушнин.Слова Трушнина поддерживает коллега из RT Илья Васюнин. Он отметил, что на съемки журналист может выехать как с военными, так и сам по себе, все зависит от конкретной ситуации, и добавил, что если "военный является необходимостью, так как он лучше ориентируется в оперативной обстановке, находится на связи с командованием, то естественно целесообразно выезжать вместе с ним".Конкуренция является второй проблемой при работе военкоров в горячей точке. Журавлев убежден, что у сотрудников пресс-служб нет понимания "общая задача" и нередко они считают конкурентами самих корреспондентов."Например, (если – ред.) пресс-служба самостоятельно едет на какое-либо уникальное событие накануне и только на следующий день берет с собой журналистов, то мне туда ездить неинтересно", - говорит Журавлев.По мнению Трушнина, конкуренция высока и среди корреспондентов."Здесь самая большая конкуренция. Дело в том, что журналистов слишком много, и взять на передовую всех желающих военные просто не в состоянии. В марте 2022-го у здания пресс-службы НМ ДНР каждое утро толпились сотни журналистов. По факту в этом вопросе решающее значение имеют админресурс, личные связи, личные характеристики. Берут, как правило, самых надежных, проверенных, тех, кого не нужно учить", – подчеркивает Трушнин.Работа на СВО по сути своей - это та же репортерская работа, что и на гражданке, та же механика, только с некоторыми особенностями: важно адекватно оценить возможности сделать яркий материал - и риск быть убитым, с уверенностью говорит Зименкин."В первую очередь, ответственности за жизнь твоей команды. И вот тут грань между репортерским долгом, возможностью сделать яркий материал и здравым смыслом, вероятностью быть убитым или раненым должна быть адекватно оценена. Хотя по неопытности есть соблазн залезть в самое пекло, чуть ли не вести репортаж на фоне разрывающихся снарядов. Это ошибка, которая очень скоро может стать роковой", - поясняет журналист.Также считает и военкор RT Горшенин. По его словам, на СВО надо быть наиболее подготовленным с точки зрения безопасности."Вся та же самая работа журналиста по интервьюированию, по сбору материала, она не отличается от гражданской работы. Все просто утяжеляют условия боевых действий, надо просто остаться в живых. А так это та же самая работа, как и на гражданке, где не стреляют. Специфика такова, что на гражданке вы снимаете мероприятия, не связанные с военными, а здесь вы показываете мероприятия, которые постоянно связаны со стрельбой, с продвижением подразделений", - завершил он.

https://ria.ru/20220803/rt-1807007738.html

https://ria.ru/20220729/spetspriz-1805990068.html

https://ria.ru/20220809/premiya-1808440890.html

https://ria.ru/20220705/veteran-1800486913.html

https://ria.ru/20220621/vystavka-1797045622.html

https://ria.ru/20220718/moshenniki-1803204191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донбасс, россия, украина