https://ria.ru/20220823/dnyao-1811699417.html

На конференции ДНЯО приветствовали заявление о недопустимости ядерной войны

На конференции ДНЯО приветствовали заявление о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 23.08.2022

На конференции ДНЯО приветствовали заявление о недопустимости ядерной войны

Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) приветствует подтверждение "ядерной пятеркой" принципа о том, что в ядерной войне не... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:48

2022-08-23T21:48

2022-08-23T21:52

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ООН, 23 авг - РИА Новости. Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) приветствует подтверждение "ядерной пятеркой" принципа о том, что в ядерной войне не будет победителей и о недопустимости ее развязывания, говорится в проекте итогового документа конференции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Проект находится на обсуждении стран, и пока остается неясным, удастся ли государствам прийти к консенсусу по итоговому тексту."Конференция приветствует подтверждение ядерными державами в совместном заявлении лидеров Китая, Франции, России, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года, что, в частности, ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна вестись", - сказано в проекте.

https://ria.ru/20220815/snv-1809594389.html

китай

франция

россия

сша

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в мире, китай, франция, россия, сша, великобритания