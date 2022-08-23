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На конференции ДНЯО приветствовали заявление о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 23.08.2022
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На конференции ДНЯО приветствовали заявление о недопустимости ядерной войны
На конференции ДНЯО приветствовали заявление о недопустимости ядерной войны - РИА Новости, 23.08.2022
На конференции ДНЯО приветствовали заявление о недопустимости ядерной войны
Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) приветствует подтверждение "ядерной пятеркой" принципа о том, что в ядерной войне не... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:48
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ООН, 23 авг - РИА Новости. Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) приветствует подтверждение "ядерной пятеркой" принципа о том, что в ядерной войне не будет победителей и о недопустимости ее развязывания, говорится в проекте итогового документа конференции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Проект находится на обсуждении стран, и пока остается неясным, удастся ли государствам прийти к консенсусу по итоговому тексту."Конференция приветствует подтверждение ядерными державами в совместном заявлении лидеров Китая, Франции, России, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года, что, в частности, ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна вестись", - сказано в проекте.
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в мире, китай, франция, россия, сша, великобритания
В мире, Китай, Франция, Россия, США, Великобритания
21:48 23.08.2022 (обновлено: 21:52 23.08.2022)
 
На конференции ДНЯО приветствовали заявление о недопустимости ядерной войны

Конференция ДНЯО приветствовала заявление "ядерной пятерки" о недопустимости ядерной войны

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945. Архивное фото
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ООН, 23 авг - РИА Новости. Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) приветствует подтверждение "ядерной пятеркой" принципа о том, что в ядерной войне не будет победителей и о недопустимости ее развязывания, говорится в проекте итогового документа конференции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Проект находится на обсуждении стран, и пока остается неясным, удастся ли государствам прийти к консенсусу по итоговому тексту.
"Конференция приветствует подтверждение ядерными державами в совместном заявлении лидеров Китая, Франции, России, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года, что, в частности, ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна вестись", - сказано в проекте.
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