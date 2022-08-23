16:24 23.08.2022 (обновлено: 17:36 23.08.2022)
ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 152 миллиметра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Всего от обстрелов артиллерии ВСУ за сутки в Донецке погибли четыре человека, еще десять мирных жителей пострадали.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 16:13 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — отмечается в Telegram-канале представительства.
До этого целью украинской артиллерии стали центр города, Ворошиловский и Калининский районы. В первом случае снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом, также под обстрелом оказался район ТЦ Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шести раненых. Также украинские войска ранее обстреляли Кировский и Куйбышевский районы города.
При обстреле ВСУ повредили здание администрации главы ДНР.
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Как уточнили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ применяли поставленные США РСЗО HIMARS. Также украинские войска использовали снаряды калибра 155 миллиметров.
Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.