https://ria.ru/20220823/dnr-1811608439.html

ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:24

2022-08-23T16:24

2022-08-23T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Всего от обстрелов артиллерии ВСУ за сутки в Донецке погибли четыре человека, еще десять мирных жителей пострадали.До этого целью украинской артиллерии стали центр города, Ворошиловский и Калининский районы. В первом случае снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом, также под обстрелом оказался район ТЦ Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шести раненых. Также украинские войска ранее обстреляли Кировский и Куйбышевский районы города.При обстреле ВСУ повредили здание администрации главы ДНР.Как уточнили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ применяли поставленные США РСЗО HIMARS. Также украинские войска использовали снаряды калибра 155 миллиметров.Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр)