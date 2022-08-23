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ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/dnr-1811608439.html
ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами - РИА Новости, 23.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами
Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:24
2022-08-23T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Всего от обстрелов артиллерии ВСУ за сутки в Донецке погибли четыре человека, еще десять мирных жителей пострадали.До этого целью украинской артиллерии стали центр города, Ворошиловский и Калининский районы. В первом случае снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом, также под обстрелом оказался район ТЦ Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шести раненых. Также украинские войска ранее обстреляли Кировский и Куйбышевский районы города.При обстреле ВСУ повредили здание администрации главы ДНР.Как уточнили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ применяли поставленные США РСЗО HIMARS. Также украинские войска использовали снаряды калибра 155 миллиметров.Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
16:24 23.08.2022 (обновлено: 17:36 23.08.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Всего от обстрелов артиллерии ВСУ за сутки в Донецке погибли четыре человека, еще десять мирных жителей пострадали.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 16:13 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — отмечается в Telegram-канале представительства.

До этого целью украинской артиллерии стали центр города, Ворошиловский и Калининский районы. В первом случае снаряд ВСУ попал в многоквартирный дом, также под обстрелом оказался район ТЦ Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шести раненых. Также украинские войска ранее обстреляли Кировский и Куйбышевский районы города.
При обстреле ВСУ повредили здание администрации главы ДНР.
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Как уточнили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ применяли поставленные США РСЗО HIMARS. Также украинские войска использовали снаряды калибра 155 миллиметров.
Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под эти снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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