https://ria.ru/20220823/dnr-1811545975.html
Запад причастен к уничтожению гражданских массивов Донецка, заявил Пушилин
Запад причастен к уничтожению гражданских массивов Донецка, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.08.2022
Запад причастен к уничтожению гражданских массивов Донецка, заявил Пушилин
При обстреле Донецка использовались снаряды натовского калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города, заявил во вторник глава... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:44
2022-08-23T13:44
2022-08-23T14:32
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
калининский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. При обстреле Донецка использовались снаряды натовского калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города, заявил во вторник глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.Как сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска обстреливали во вторник центр Донецка снарядами калибром 155 мм, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS."Используются снаряды 155 калибра, натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке. В целом считаю, что преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание", - сказал Пушилин в видеообращении на своем канале в Telegram.Он также сообщил, что украинские власти используют террористические методы - взрывают гражданских людей, обстреливают центр города. "Попадание и в администрацию главы. К сожалению, среди гражданского населения по городу есть уже двое погибших, дальнейшая информация уточняется", - отметил глава ДНР.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.
https://ria.ru/20220822/lepestok-1811412289.html
https://ria.ru/20220823/pomosch-1811330320.html
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Последствия обстрела жилого дома в Донецке
Последствия обстрела жилого дома в Донецке
2022-08-23T13:44
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PT0M53S
РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), калининский район, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Калининский район, СЦКК
13:44 23.08.2022 (обновлено: 14:32 23.08.2022)
Запад причастен к уничтожению гражданских массивов Донецка, заявил Пушилин
Пушилин обвинил Запад в причастности к уничтожению гражданских массивов Донецка