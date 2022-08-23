https://ria.ru/20220823/dnr-1811545277.html

Володин совершил рабочую поездку в ДНР

Володин совершил рабочую поездку в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022

Володин совершил рабочую поездку в ДНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, где встретился с ее главой Денисом Пушилиным, а также депутатами... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:42

2022-08-23T13:42

2022-08-23T14:08

в мире

донецкая народная республика

вячеслав володин

денис пушилин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, где встретился с ее главой Денисом Пушилиным, а также депутатами Народного совета ДНР."Состоялась рабочая поездка Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Донецкую Народную Республику. Вячеслав Володин встретился с депутатами Народного Совета ДНР, руководством парламента и профильных комитетов", - уточняется в сообщении.Добавляется, что председатель ГД также провел встречу с главой республики Денисом Пушилиным."Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах - образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета - в Государственной Думе в июле побывала делегация парламента ДНР", - отметил Володин.В поездке приняли участие председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, глава комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов, координатор группы по связям с парламентом ДНР Дмитрий Саблин и руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.Как напомнил спикер палаты, в ДНР и ЛНР постоянно работают более 70 депутатов ГД от всех фракций в закрепленных за ними районах и городах. Важно выстраивать работу с избирателями и соотечественниками, проживающими на территориях, проводить с ними встречи и решать проблемы, подчеркнул политик.

https://ria.ru/20220822/gosduma-1811376339.html

https://ria.ru/20220822/tribunal-1811231587.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вячеслав володин, денис пушилин, госдума рф