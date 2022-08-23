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Володин совершил рабочую поездку в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
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Володин совершил рабочую поездку в ДНР
Володин совершил рабочую поездку в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
Володин совершил рабочую поездку в ДНР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, где встретился с ее главой Денисом Пушилиным, а также депутатами... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:42
2022-08-23T14:08
в мире
донецкая народная республика
вячеслав володин
денис пушилин
госдума рф
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, где встретился с ее главой Денисом Пушилиным, а также депутатами Народного совета ДНР."Состоялась рабочая поездка Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Донецкую Народную Республику. Вячеслав Володин встретился с депутатами Народного Совета ДНР, руководством парламента и профильных комитетов", - уточняется в сообщении.Добавляется, что председатель ГД также провел встречу с главой республики Денисом Пушилиным."Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах - образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета - в Государственной Думе в июле побывала делегация парламента ДНР", - отметил Володин.В поездке приняли участие председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, глава комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов, координатор группы по связям с парламентом ДНР Дмитрий Саблин и руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.Как напомнил спикер палаты, в ДНР и ЛНР постоянно работают более 70 депутатов ГД от всех фракций в закрепленных за ними районах и городах. Важно выстраивать работу с избирателями и соотечественниками, проживающими на территориях, проводить с ними встречи и решать проблемы, подчеркнул политик.
https://ria.ru/20220822/gosduma-1811376339.html
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в мире, донецкая народная республика, вячеслав володин, денис пушилин, госдума рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Володин, Денис Пушилин, Госдума РФ
13:42 23.08.2022 (обновлено: 14:08 23.08.2022)
 
Володин совершил рабочую поездку в ДНР

Спикер Госдумы Володин совершил рабочую поездку в ДНР и встретился с Пушилиным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, где встретился с ее главой Денисом Пушилиным, а также депутатами Народного совета ДНР.
"Состоялась рабочая поездка Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в Донецкую Народную Республику. Вячеслав Володин встретился с депутатами Народного Совета ДНР, руководством парламента и профильных комитетов", - уточняется в сообщении.
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Добавляется, что председатель ГД также провел встречу с главой республики Денисом Пушилиным.
"Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах - образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ. Для этого мы организовали взаимодействие профильных комитетов с нашими коллегами из Народного Совета - в Государственной Думе в июле побывала делегация парламента ДНР", - отметил Володин.
В поездке приняли участие председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, глава комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первый зампред комитета по обороне Андрей Красов, координатор группы по связям с парламентом ДНР Дмитрий Саблин и руководитель аппарата Госдумы Игорь Дивейкин.
Как напомнил спикер палаты, в ДНР и ЛНР постоянно работают более 70 депутатов ГД от всех фракций в закрепленных за ними районах и городах. Важно выстраивать работу с избирателями и соотечественниками, проживающими на территориях, проводить с ними встречи и решать проблемы, подчеркнул политик.
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