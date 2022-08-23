https://ria.ru/20220823/diversant-1811638261.html

В МГБ ДНР показали взрывное устройство задержанного украинского диверсанта

В МГБ ДНР показали взрывное устройство задержанного украинского диверсанта - РИА Новости, 23.08.2022

В МГБ ДНР показали взрывное устройство задержанного украинского диверсанта

В министерстве госбезопасности ДНР показали журналистам взрывное устройство, при помощи которого подготовленный в Чехии украинский диверсант собирался устроить... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:27

2022-08-23T17:27

2022-08-23T18:01

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донецкая народная республика

россия

чехия

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В министерстве госбезопасности ДНР показали журналистам взрывное устройство, при помощи которого подготовленный в Чехии украинский диверсант собирался устроить теракт в Донецке."В качестве вещественных доказательств (теракта) хотим предоставить вашему вниманию самодельное взрывное устройство и паспорт (диверсанта) Карпенко Евгения Анатольевича", - заявил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.Ранее во вторник МГБ ДНР заявило о предотвращении теракта в республике, который украинские спецслужбы планировали устроить во время проведения референдума о вхождении республики в состав России. Теракт должен был исполнить завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко, который проходил обучение стрелковому и подрывному делу в Чехии.

https://ria.ru/20220823/donbass-1811576142.html

донецкая народная республика

россия

чехия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самодельное устройство, которое диверсант планировал взорвать в Донецке В министерстве госбезопасности ДНР показали журналистам взрывное устройство, при помощи которого подготовленный в Чехии украинский диверсант собирался устроить теракт в Донецке. 2022-08-23T17:27 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, чехия