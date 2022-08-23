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В МГБ ДНР показали взрывное устройство задержанного украинского диверсанта - РИА Новости, 23.08.2022
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В МГБ ДНР показали взрывное устройство задержанного украинского диверсанта
В МГБ ДНР показали взрывное устройство задержанного украинского диверсанта - РИА Новости, 23.08.2022
В МГБ ДНР показали взрывное устройство задержанного украинского диверсанта
В министерстве госбезопасности ДНР показали журналистам взрывное устройство, при помощи которого подготовленный в Чехии украинский диверсант собирался устроить... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:27
2022-08-23T18:01
в мире
донецкая народная республика
россия
чехия
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В министерстве госбезопасности ДНР показали журналистам взрывное устройство, при помощи которого подготовленный в Чехии украинский диверсант собирался устроить теракт в Донецке."В качестве вещественных доказательств (теракта) хотим предоставить вашему вниманию самодельное взрывное устройство и паспорт (диверсанта) Карпенко Евгения Анатольевича", - заявил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.Ранее во вторник МГБ ДНР заявило о предотвращении теракта в республике, который украинские спецслужбы планировали устроить во время проведения референдума о вхождении республики в состав России. Теракт должен был исполнить завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко, который проходил обучение стрелковому и подрывному делу в Чехии.
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донецкая народная республика
россия
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Самодельное устройство, которое диверсант планировал взорвать в Донецке
В министерстве госбезопасности ДНР показали журналистам взрывное устройство, при помощи которого подготовленный в Чехии украинский диверсант собирался устроить теракт в Донецке.
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в мире, донецкая народная республика, россия, чехия
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Чехия
17:27 23.08.2022 (обновлено: 18:01 23.08.2022)
 
В МГБ ДНР показали взрывное устройство задержанного украинского диверсанта

В МГБ ДНР показали бомбу, с помощью которой украинский диверсант хотел устроить теракт

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В министерстве госбезопасности ДНР показали журналистам взрывное устройство, при помощи которого подготовленный в Чехии украинский диверсант собирался устроить теракт в Донецке.
"В качестве вещественных доказательств (теракта) хотим предоставить вашему вниманию самодельное взрывное устройство и паспорт (диверсанта) Карпенко Евгения Анатольевича", - заявил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.
Ранее во вторник МГБ ДНР заявило о предотвращении теракта в республике, который украинские спецслужбы планировали устроить во время проведения референдума о вхождении республики в состав России. Теракт должен был исполнить завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко, который проходил обучение стрелковому и подрывному делу в Чехии.
Иностранные инструкторы обучают украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 15:21
Завербованный Киевом для теракта в ДНР диверсант проходил обучение в Чехии
 
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