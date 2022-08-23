https://ria.ru/20220823/diversant-1811590856.html

Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском

Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском - РИА Новости, 23.08.2022

Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском

Завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко признался, что должен был совершить теракт в администрации населенного пункта Володарское на освобожденной... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:50

2022-08-23T15:50

2022-08-23T15:50

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко признался, что должен был совершить теракт в администрации населенного пункта Володарское на освобожденной территории Донецкой Народной республики."На встрече он (человек из спецслужб Украины - ред.) предложил мне работу, которая заключалась в том, чтобы заложить взрывное устройство в здании Володарской администрации (администрация в населенном пункте Володарское в районе Мариуполя - ред.). Предлагал две тысячи евро... Как только я согласился, он дал мне наличными тысячу евро", - рассказал журналистам Карпенко.

https://ria.ru/20220823/diversanty-1811588513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, киев