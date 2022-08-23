https://ria.ru/20220823/diversant-1811590856.html
Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском
Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском - РИА Новости, 23.08.2022
Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском
Завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко признался, что должен был совершить теракт в администрации населенного пункта Володарское на освобожденной... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:50
2022-08-23T15:50
2022-08-23T15:50
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_0:79:939:607_1920x0_80_0_0_f2e8fd5d7feee85e348c9c2e1d64aea9.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко признался, что должен был совершить теракт в администрации населенного пункта Володарское на освобожденной территории Донецкой Народной республики."На встрече он (человек из спецслужб Украины - ред.) предложил мне работу, которая заключалась в том, чтобы заложить взрывное устройство в здании Володарской администрации (администрация в населенном пункте Володарское в районе Мариуполя - ред.). Предлагал две тысячи евро... Как только я согласился, он дал мне наличными тысячу евро", - рассказал журналистам Карпенко.
https://ria.ru/20220823/diversanty-1811588513.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_29:0:838:607_1920x0_80_0_0_24f41fe7afd62d1e334209c2b8370879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, киев
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Украина, Киев
Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском
Завербованный Киевом диверсант заявил, что должен был устроить теракт в Володарском в ДНР