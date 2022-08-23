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Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском - РИА Новости, 23.08.2022
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Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском
Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском - РИА Новости, 23.08.2022
Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском
Завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко признался, что должен был совершить теракт в администрации населенного пункта Володарское на освобожденной... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:50
2022-08-23T15:50
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
киев
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко признался, что должен был совершить теракт в администрации населенного пункта Володарское на освобожденной территории Донецкой Народной республики."На встрече он (человек из спецслужб Украины - ред.) предложил мне работу, которая заключалась в том, чтобы заложить взрывное устройство в здании Володарской администрации (администрация в населенном пункте Володарское в районе Мариуполя - ред.). Предлагал две тысячи евро... Как только я согласился, он дал мне наличными тысячу евро", - рассказал журналистам Карпенко.
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, киев
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Украина, Киев
15:50 23.08.2022
 
Сдавшийся в ДНР диверсант заявил, что планировал теракт в Володарском

Завербованный Киевом диверсант заявил, что должен был устроить теракт в Володарском в ДНР

© РИА НовостиАвтомобиль полиции ДНР
Автомобиль полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости
Автомобиль полиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Завербованный Киевом диверсант Евгений Карпенко признался, что должен был совершить теракт в администрации населенного пункта Володарское на освобожденной территории Донецкой Народной республики.
"На встрече он (человек из спецслужб Украины - ред.) предложил мне работу, которая заключалась в том, чтобы заложить взрывное устройство в здании Володарской администрации (администрация в населенном пункте Володарское в районе Мариуполя - ред.). Предлагал две тысячи евро... Как только я согласился, он дал мне наличными тысячу евро", - рассказал журналистам Карпенко.
Они создали центр подготовки террористов – представитель ДНР о действиях властей Чехии - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 15:44
МИД ДНР: в ЕС создали центры подготовки диверсантов для операций в Донбассе
 
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