Рейтинг@Mail.ru
Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/diversant-1811562649.html
Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР
Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР
В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт, который украинские спецслужбы планировали устроить во время референдума о вхождении республики в состав... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:46
2022-08-23T16:02
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_848:257:3073:1508_1920x0_80_0_0_a97391307d95e330ef141ed19be53741.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт, который украинские спецслужбы планировали устроить во время референдума о вхождении республики в состав России, заявили в Министерстве государственной безопасности ДНР.Как рассказал журналистам пресс-офицер Михаил Попов, в МГБ обратился гражданин Украины Евгений Карпенко, который сообщил, что был на заработках в Чехии и там его завербовали украинские спецслужбы. Он прошел обучение по огневой подготовке и минному делу, после чего его отправили на территорию ДНР.Сам диверсант признался, что должен был заложить взрывное устройство в здании администрации в селе Володарское под Мариуполем. За это ему обещали две тысячи евро."Как только я согласился, он дал мне наличными тысячу евро", — добавил Карпенко.Он также рассказал, как проходило его обучение в Чехии."Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд из Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств", — сказал Карпенко.Первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Переседа, в свою очередь, отметил, что власти Чехии по факту создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного населения Донбасса. Все это происходит под кураторством западных инструкторов, добавил он.Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220809/verbovka-1808258926.html
https://ria.ru/20220805/diversanty-1807382700.html
https://ria.ru/20220815/terakt-1809766588.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_564:166:3073:2048_1920x0_80_0_0_517814f2838e2abc919d6ba670abfa79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика
В мире, Донецкая Народная Республика
14:46 23.08.2022 (обновлено: 16:02 23.08.2022)
 
Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР

МГБ ДНР сдался украинский диверсант, планировавший теракт во время проведения референдума

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Баннер в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт, который украинские спецслужбы планировали устроить во время референдума о вхождении республики в состав России, заявили в Министерстве государственной безопасности ДНР.
Как рассказал журналистам пресс-офицер Михаил Попов, в МГБ обратился гражданин Украины Евгений Карпенко, который сообщил, что был на заработках в Чехии и там его завербовали украинские спецслужбы. Он прошел обучение по огневой подготовке и минному делу, после чего его отправили на территорию ДНР.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 11:58
НАК предупредил о попытках украинских спецслужб склонить россиян к терактам
Сам диверсант признался, что должен был заложить взрывное устройство в здании администрации в селе Володарское под Мариуполем. За это ему обещали две тысячи евро.
"Как только я согласился, он дал мне наличными тысячу евро", — добавил Карпенко.
Он также рассказал, как проходило его обучение в Чехии.
"Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд из Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств", — сказал Карпенко.
Кадры допроса украинских диверсантов - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 03:03Специальная военная операция на Украине
Источник: в Херсоне обезвредили спящую ячейку украинских диверсантов
Первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Переседа, в свою очередь, отметил, что власти Чехии по факту создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного населения Донбасса. Все это происходит под кураторством западных инструкторов, добавил он.
Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Взрывотехник у объекта нефтепровода в Волгоградской области, на котором готовился теракт
15 августа, 16:18
В Волгоградской области предотвратили готовившийся Киевом теракт
 
В миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала