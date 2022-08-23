https://ria.ru/20220823/diversant-1811562649.html

Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР

Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР - РИА Новости, 23.08.2022

Украинский диверсант, планировавший теракт на референдуме, сдался МГБ ДНР

В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт, который украинские спецслужбы планировали устроить во время референдума о вхождении республики в состав... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:46

2022-08-23T14:46

2022-08-23T16:02

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт, который украинские спецслужбы планировали устроить во время референдума о вхождении республики в состав России, заявили в Министерстве государственной безопасности ДНР.Как рассказал журналистам пресс-офицер Михаил Попов, в МГБ обратился гражданин Украины Евгений Карпенко, который сообщил, что был на заработках в Чехии и там его завербовали украинские спецслужбы. Он прошел обучение по огневой подготовке и минному делу, после чего его отправили на территорию ДНР.Сам диверсант признался, что должен был заложить взрывное устройство в здании администрации в селе Володарское под Мариуполем. За это ему обещали две тысячи евро."Как только я согласился, он дал мне наличными тысячу евро", — добавил Карпенко.Он также рассказал, как проходило его обучение в Чехии."Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд из Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств", — сказал Карпенко.Первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Переседа, в свою очередь, отметил, что власти Чехии по факту создали на своей территории центры подготовки диверсантов и террористов для работы против мирного населения Донбасса. Все это происходит под кураторством западных инструкторов, добавил он.Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220809/verbovka-1808258926.html

https://ria.ru/20220805/diversanty-1807382700.html

https://ria.ru/20220815/terakt-1809766588.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика