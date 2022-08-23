https://ria.ru/20220823/denatsifikatsii-1811699274.html

Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины

Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины - РИА Новости, 23.08.2022

Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины

Российские сенаторы считают, что без денацификации всей территории Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:47

2022-08-23T21:47

2022-08-23T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

андрей клишас

владимир джабаров

киев

донбасс

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российские сенаторы считают, что без денацификации всей территории Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет.Владимир Зеленский ранее заявил, что для установления контроля над Крымом намерен использовать любые средства, не обращая внимания на мнение других государств."Зеленскому для начала бы установить контроль над Киевом и действовать самостоятельно без консультаций с хозяевами из Вашингтона", - написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.По его словам, "без денацификации Киева мира ни в Крыму, ни на Донбассе не будет".Солидарен с коллегой и первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Согласен с сенатором Клишасом. Хочу добавить. Не только Киева. Всей территории Украины", - написал он в Telegram.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

донбасс

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, андрей клишас, владимир джабаров, киев, донбасс, совет федерации рф