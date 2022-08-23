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Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/denatsifikatsii-1811699274.html
Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины
Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины - РИА Новости, 23.08.2022
Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины
Российские сенаторы считают, что без денацификации всей территории Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:47
2022-08-23T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
андрей клишас
владимир джабаров
киев
донбасс
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российские сенаторы считают, что без денацификации всей территории Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет.Владимир Зеленский ранее заявил, что для установления контроля над Крымом намерен использовать любые средства, не обращая внимания на мнение других государств."Зеленскому для начала бы установить контроль над Киевом и действовать самостоятельно без консультаций с хозяевами из Вашингтона", - написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.По его словам, "без денацификации Киева мира ни в Крыму, ни на Донбассе не будет".Солидарен с коллегой и первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Согласен с сенатором Клишасом. Хочу добавить. Не только Киева. Всей территории Украины", - написал он в Telegram.
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в мире, владимир зеленский, андрей клишас, владимир джабаров, киев, донбасс, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Клишас, Владимир Джабаров, Киев, Донбасс, Совет Федерации РФ
21:47 23.08.2022
 
Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины

Сенаторы считают, что без денацификации Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российские сенаторы считают, что без денацификации всей территории Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет.
Владимир Зеленский ранее заявил, что для установления контроля над Крымом намерен использовать любые средства, не обращая внимания на мнение других государств.
"Зеленскому для начала бы установить контроль над Киевом и действовать самостоятельно без консультаций с хозяевами из Вашингтона", - написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
По его словам, "без денацификации Киева мира ни в Крыму, ни на Донбассе не будет".
Солидарен с коллегой и первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Согласен с сенатором Клишасом. Хочу добавить. Не только Киева. Всей территории Украины", - написал он в Telegram.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАндрей КлишасВладимир ДжабаровКиевДонбассСовет Федерации РФ
 
 
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