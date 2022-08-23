https://ria.ru/20220823/denatsifikatsii-1811699274.html
Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины
Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины - РИА Новости, 23.08.2022
Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины
Российские сенаторы считают, что без денацификации всей территории Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:47
2022-08-23T21:47
2022-08-23T21:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
андрей клишас
владимир джабаров
киев
донбасс
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российские сенаторы считают, что без денацификации всей территории Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет.Владимир Зеленский ранее заявил, что для установления контроля над Крымом намерен использовать любые средства, не обращая внимания на мнение других государств."Зеленскому для начала бы установить контроль над Киевом и действовать самостоятельно без консультаций с хозяевами из Вашингтона", - написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.По его словам, "без денацификации Киева мира ни в Крыму, ни на Донбассе не будет".Солидарен с коллегой и первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Согласен с сенатором Клишасом. Хочу добавить. Не только Киева. Всей территории Украины", - написал он в Telegram.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, андрей клишас, владимир джабаров, киев, донбасс, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Андрей Клишас, Владимир Джабаров, Киев, Донбасс, Совет Федерации РФ
Сенаторы объяснили необходимость денацификации Украины
Сенаторы считают, что без денацификации Украины мира ни в Крыму, ни в Донбассе не будет