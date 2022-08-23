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Россотрудничество просит возбудить дело из-за нападения на россиян на Кипре - РИА Новости, 23.08.2022
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Россотрудничество просит возбудить дело из-за нападения на россиян на Кипре
Россотрудничество просит возбудить дело из-за нападения на россиян на Кипре - РИА Новости, 23.08.2022
Россотрудничество просит возбудить дело из-за нападения на россиян на Кипре
Россотрудничество попросило Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о терроризме в связи с нападением украинки с ножом на российских граждан на... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:00
2022-08-23T18:44
в мире
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
кипр
ларнака (район)
евгений примаков (россотрудничество)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россотрудничество попросило Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о терроризме в связи с нападением украинки с ножом на российских граждан на Кипре, сообщил глава агентства Евгений Примаков в Telegram-канале.Полиция Кипра ранее арестовала 55-летнюю украинку, которая угрожала ножом россиянам в Ларнаке, праздновавшим День флага."Считаю, что это попытка теракта, по прямой аналогии с подобными нападениями в Израиле с использованием холодного оружия. Россотрудничество обращается в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о терроризме", — написал Примаков.При этом он не исключил, кто кипрские правоохранительные органы могут попытаться замять дело."В СМИ уже говорится о том, что "якобы напала". Насколько "якобы" - видно на видео на месте происшествия",— отметил Примаков.Ранее сообщалось, что украинке планируют предъявить обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания.
https://ria.ru/20220506/berlin-1787296169.html
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в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кипр, ларнака (район), евгений примаков (россотрудничество)
В мире, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Кипр, Ларнака (район), Евгений Примаков (Россотрудничество)
18:00 23.08.2022 (обновлено: 18:44 23.08.2022)
 
Россотрудничество просит возбудить дело из-за нападения на россиян на Кипре

Примаков: Россотрудничество просит СК возбудить дело из-за нападения на россиян на Кипре

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россотрудничество попросило Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о терроризме в связи с нападением украинки с ножом на российских граждан на Кипре, сообщил глава агентства Евгений Примаков в Telegram-канале.
Полиция Кипра ранее арестовала 55-летнюю украинку, которая угрожала ножом россиянам в Ларнаке, праздновавшим День флага.
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"Считаю, что это попытка теракта, по прямой аналогии с подобными нападениями в Израиле с использованием холодного оружия. Россотрудничество обращается в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о терроризме", — написал Примаков.
При этом он не исключил, кто кипрские правоохранительные органы могут попытаться замять дело.
"В СМИ уже говорится о том, что "якобы напала". Насколько "якобы" - видно на видео на месте происшествия",— отметил Примаков.
Ранее сообщалось, что украинке планируют предъявить обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания.
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В миреФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)КипрЛарнака (район)Евгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
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