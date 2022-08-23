https://ria.ru/20220823/delo-1811648462.html

Россотрудничество просит возбудить дело из-за нападения на россиян на Кипре

Россотрудничество просит возбудить дело из-за нападения на россиян на Кипре - РИА Новости, 23.08.2022

Россотрудничество просит возбудить дело из-за нападения на россиян на Кипре

Россотрудничество попросило Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о терроризме в связи с нападением украинки с ножом на российских граждан на... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:00

2022-08-23T18:00

2022-08-23T18:44

в мире

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

кипр

ларнака (район)

евгений примаков (россотрудничество)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россотрудничество попросило Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье о терроризме в связи с нападением украинки с ножом на российских граждан на Кипре, сообщил глава агентства Евгений Примаков в Telegram-канале.Полиция Кипра ранее арестовала 55-летнюю украинку, которая угрожала ножом россиянам в Ларнаке, праздновавшим День флага."Считаю, что это попытка теракта, по прямой аналогии с подобными нападениями в Израиле с использованием холодного оружия. Россотрудничество обращается в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о терроризме", — написал Примаков.При этом он не исключил, кто кипрские правоохранительные органы могут попытаться замять дело."В СМИ уже говорится о том, что "якобы напала". Насколько "якобы" - видно на видео на месте происшествия",— отметил Примаков.Ранее сообщалось, что украинке планируют предъявить обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания.

https://ria.ru/20220506/berlin-1787296169.html

https://ria.ru/20220404/napadenie-1781628808.html

кипр

ларнака (район)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кипр, ларнака (район), евгений примаков (россотрудничество)