В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам
Московские бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам в Рязанской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Тяжелая техника, в том числе поступившая из Москвы, участвует в прокладке минерализованных полос, которые также служат дорогами к местам тушения пожаров в Рязанской области, рассказал журналистам врио губернатора Павел Малков.
По словам врио губернатора, беспрецедентные силы, брошенные на борьбу с пожарами, распределяются по периметру пожара, чтобы полностью окружить весь очаг возгорания и обеспечить его постепенное сжатие и ликвидацию.
"Тяжелая техника, которая направлена из Москвы, тоже сейчас распределятся по периметру. Если говорить про тяжелую технику, то, например, бульдозеры, предназначены для прокладки минерализованных полос, по которым потом получает доступ к возгораниям та техника, которая занимается непосредственно тушением. То есть, это наши артерии, которые здесь сейчас везде прокладываются", - сказал Малков.
По данным Малкова, в регионе на тушении пожаров работают, в частности, 18 воздушных судов и более 9 тысяч человек.