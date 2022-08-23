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В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам - РИА Новости, 23.08.2022
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В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам
В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам - РИА Новости, 23.08.2022
В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам
Тяжелая техника, в том числе поступившая из Москвы, участвует в прокладке минерализованных полос, которые также служат дорогами к местам тушения пожаров в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:50
2022-08-23T11:50
происшествия
москва
природные пожары в россии
рязанская область
россия
пожары
павел малков
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РЯЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Тяжелая техника, в том числе поступившая из Москвы, участвует в прокладке минерализованных полос, которые также служат дорогами к местам тушения пожаров в Рязанской области, рассказал журналистам врио губернатора Павел Малков.По словам врио губернатора, беспрецедентные силы, брошенные на борьбу с пожарами, распределяются по периметру пожара, чтобы полностью окружить весь очаг возгорания и обеспечить его постепенное сжатие и ликвидацию."Тяжелая техника, которая направлена из Москвы, тоже сейчас распределятся по периметру. Если говорить про тяжелую технику, то, например, бульдозеры, предназначены для прокладки минерализованных полос, по которым потом получает доступ к возгораниям та техника, которая занимается непосредственно тушением. То есть, это наши артерии, которые здесь сейчас везде прокладываются", - сказал Малков.По данным Малкова, в регионе на тушении пожаров работают, в частности, 18 воздушных судов и более 9 тысяч человек.
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происшествия, москва, природные пожары в россии, рязанская область, россия, пожары, павел малков
Происшествия, Москва, Природные пожары в России, Рязанская область, Россия, пожары, Павел Малков
11:50 23.08.2022
 
В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам

Московские бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам в Рязанской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автомобиль противопожарной службы МЧС РФ неподалеку от места природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Тяжелая техника, в том числе поступившая из Москвы, участвует в прокладке минерализованных полос, которые также служат дорогами к местам тушения пожаров в Рязанской области, рассказал журналистам врио губернатора Павел Малков.
По словам врио губернатора, беспрецедентные силы, брошенные на борьбу с пожарами, распределяются по периметру пожара, чтобы полностью окружить весь очаг возгорания и обеспечить его постепенное сжатие и ликвидацию.
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"Тяжелая техника, которая направлена из Москвы, тоже сейчас распределятся по периметру. Если говорить про тяжелую технику, то, например, бульдозеры, предназначены для прокладки минерализованных полос, по которым потом получает доступ к возгораниям та техника, которая занимается непосредственно тушением. То есть, это наши артерии, которые здесь сейчас везде прокладываются", - сказал Малков.
По данным Малкова, в регионе на тушении пожаров работают, в частности, 18 воздушных судов и более 9 тысяч человек.
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ПроисшествияМоскваПриродные пожары в РоссииРязанская областьРоссияпожарыПавел Малков
 
 
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