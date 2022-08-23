https://ria.ru/20220823/buldozery-1811505970.html

В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам

В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам - РИА Новости, 23.08.2022

В Рязанской области бульдозеры прокладывают дороги к лесным пожарам

Тяжелая техника, в том числе поступившая из Москвы, участвует в прокладке минерализованных полос, которые также служат дорогами к местам тушения пожаров в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:50

2022-08-23T11:50

2022-08-23T11:50

происшествия

москва

природные пожары в россии

рязанская область

россия

пожары

павел малков

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РЯЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. Тяжелая техника, в том числе поступившая из Москвы, участвует в прокладке минерализованных полос, которые также служат дорогами к местам тушения пожаров в Рязанской области, рассказал журналистам врио губернатора Павел Малков.По словам врио губернатора, беспрецедентные силы, брошенные на борьбу с пожарами, распределяются по периметру пожара, чтобы полностью окружить весь очаг возгорания и обеспечить его постепенное сжатие и ликвидацию."Тяжелая техника, которая направлена из Москвы, тоже сейчас распределятся по периметру. Если говорить про тяжелую технику, то, например, бульдозеры, предназначены для прокладки минерализованных полос, по которым потом получает доступ к возгораниям та техника, которая занимается непосредственно тушением. То есть, это наши артерии, которые здесь сейчас везде прокладываются", - сказал Малков.По данным Малкова, в регионе на тушении пожаров работают, в частности, 18 воздушных судов и более 9 тысяч человек.

https://ria.ru/20220823/pozhar-1811505248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, природные пожары в россии, рязанская область, россия, пожары, павел малков