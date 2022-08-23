https://ria.ru/20220823/boepripasy-1811678419.html

Жителей белгородских сел эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов

Жителей белгородских сел эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов - РИА Новости, 24.08.2022

Жителей белгородских сел эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов

Жителей села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области эвакуировали из-за пожара, возникшего при самовозгорании оставшихся боеприпасов,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-23T19:32

2022-08-23T19:32

2022-08-24T00:01

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Жителей села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области эвакуировали из-за пожара, возникшего при самовозгорании оставшихся боеприпасов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков 18 августа сообщал, что в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами, пострадавших нет. Глава Валуского городского округа сообщил, что пожар удалось локализовать в 5:00 пятницы, повреждены несколько оконных стекол в домах."В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна". Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте работают оперативные службы, сам он держит ситуацию на личном контроле.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.

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белгородская область

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происшествия, белгородская область