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Жителей белгородских сел эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов - РИА Новости, 24.08.2022
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Жителей белгородских сел эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов
Жителей белгородских сел эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов - РИА Новости, 24.08.2022
Жителей белгородских сел эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов
Жителей села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области эвакуировали из-за пожара, возникшего при самовозгорании оставшихся боеприпасов,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-23T19:32
2022-08-24T00:01
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Жителей села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области эвакуировали из-за пожара, возникшего при самовозгорании оставшихся боеприпасов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков 18 августа сообщал, что в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами, пострадавших нет. Глава Валуского городского округа сообщил, что пожар удалось локализовать в 5:00 пятницы, повреждены несколько оконных стекол в домах."В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна". Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте работают оперативные службы, сам он держит ситуацию на личном контроле.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
19:32 23.08.2022 (обновлено: 00:01 24.08.2022)
 
Жителей белгородских сел эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов

Гладков: жителей нескольких белгородских сел эвакуировали из-за самовозгорания боеприпасов

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Жителей села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области эвакуировали из-за пожара, возникшего при самовозгорании оставшихся боеприпасов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков 18 августа сообщал, что в районе села Тимоново загорелся склад с боеприпасами, пострадавших нет. Глава Валуского городского округа сообщил, что пожар удалось локализовать в 5:00 пятницы, повреждены несколько оконных стекол в домах.
"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна". Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы, сам он держит ситуацию на личном контроле.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
Пожарные рукава - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 10:54
В Белгородской области локализовали пожар на складе с боеприпасами
 
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